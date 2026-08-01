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Khép lại vụ việc tồn đọng 24 năm, nhiều hộ dân Bắc Ninh được nhận sổ đỏ

Nguyễn Thắng

TPO - Sau hơn 24 năm mòn mỏi chờ đợi, các hộ dân thuộc dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng ở phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), khép lại một vụ việc tồn đọng kéo dài.

Mới đây, UBND phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức trao sổ đỏ cho các hộ dân thuộc dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (Sau Thuần), tổ dân phố Bồ Sơn. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình giải quyết dự án tồn đọng kéo dài hơn 24 năm, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhiều hộ dân.

Theo UBND phường Võ Cường, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Ninh cùng sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, tạo cơ sở pháp lý để triển khai việc giao đất và cấp sổ đỏ cho các hộ dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Kinh tế phường Võ Cường cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến vụ việc kéo dài xuất phát từ việc trước đây khu phố Bồ Sơn tự tổ chức xét duyệt, giao 61 lô đất và thu tiền của người dân không đúng thẩm quyền. Có thời điểm, một số cán bộ khu phố đã bị xử lý hình sự vì những vi phạm liên quan.

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UBND phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (Sau Thuần).

Dù người dân đã nộp tiền từ nhiều năm trước nhưng không thể được cấp sổ đỏ vì việc giao đất không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tỉnh Bắc Ninh được sáp nhập, chính quyền phường Võ Cường đã rà soát toàn bộ hồ sơ, báo cáo và đề xuất tỉnh Bắc Ninh xây dựng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc. Trên cơ sở đó, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục kiến nghị Trung ương cho phép áp dụng cơ chế xử lý theo các quy định mới của Luật Đất đai.

Sau khi được Trung ương chấp thuận, địa phương đã có đủ cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc, từng bước hoàn thiện thủ tục và cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo quy định.

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Dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (Sau Thuần).

Dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (Sau Thuần) được triển khai từ năm 2002 với diện tích hơn 4.676 m², gồm 61 lô đất. Tuy nhiên, do những vướng mắc qua các thời kỳ, việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể thực hiện theo kế hoạch, khiến dự án kéo dài suốt hơn hai thập kỷ và trở thành một trong những vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn.

Song song với việc cấp sổ đỏ, địa phương cũng tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, bảo đảm việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định, góp phần ổn định đời sống người dân.

Nguyễn Thắng
#giải quyết vụ việc tồn đọng đất đai 24 năm #phát triển dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng #tỉnh Bắc Ninh

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