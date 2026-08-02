Xem xét trách nhiệm nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre cũ vì giao đất sai

TPO - Dự án khu du lịch sinh thái tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ (nay thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) từng được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho địa phương, nhưng qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong giao và cho thuê đất.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa thông báo kết luận thanh tra dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Kết luận liên quan đến Dự án khu du lịch sinh thái (cồn Thanh Tân), khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ.

Theo kết luận thanh tra, năm 2009, UBND tỉnh Bến Tre cũ giao khoảng 226.000m² đất tại cồn Thanh Tân, thuộc xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (nay là phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) cho Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm (TPHCM) để xây dựng khu du lịch sinh thái. Năm 2012, tỉnh Bến Tre giao thêm gần 16.000m² cho Công ty CP Đầu tư Miền Tây (tỉnh Bến Tre) xây dựng hạ tầng khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm những cán bộ lãnh đạo thuộc UBND tỉnh Bến Tre cũ liên quan sai phạm trong quản lý đất đai.

Để triển khai dự án, Sở Tài chính tỉnh Bến Tre đã ký 2 hợp đồng chuyển quyền sử dụng 226.000m2 đất tại dự án trên và ký 2 tờ trình dự thảo quyết định chuyển quyền sử dụng đất cồn Thanh Tân cho doanh nghiệp. Thanh tra kết luận, cả 2 nội dung này Sở Tài chính Bến Tre thực hiện không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về nguyên Phó Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre thời điểm đó đã ký các quyết định liên quan.

Sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre ký quyết định chuyển quyền sử dụng đất cồn Thanh Tân cho nhà đầu tư, thanh tra chỉ ra là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định trên.

Đối với việc giao đất, tháng 1/2013, lãnh đạo Sở TN&MT Bến Tre lập tờ trình thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Miền Tây xây dựng Khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông, cũng được chỉ ra là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về nguyên Giám đốc Sở này.

Sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre ký quyết định thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Miền Tây xây dựng dự án này không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), lãnh đạo Sở TN&MT (nay là NN& MT) Bến Tre cấp sổ đỏ 4 thửa đất cho Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về nguyên Phó Giám đốc Sở đã ký cấp.

Theo kết luận thanh tra, việc UBND tỉnh Bến Tre chuyển quyền sử dụng đất tại cồn Thanh Tân thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái cồn Thanh Tân, và Dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông không đúng quy định. Sai phạm này dẫn đến phát sinh khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục thực hiện 2 dự án cũng như xử lý vướng mắc về đất đai để triển khai tiếp.

Ngoài ra, sau khi được chuyển quyền sử dụng đất, chủ đầu tư 2 dự án chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan về đầu tư, quy hoạch, đất đai, làm dự án kéo dài. Thậm chí, Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm lại sang nhượng quyền sử dụng đất lại cho Công ty CP Đầu tư Miền Tây, rồi đất tiếp tục được nhượng lại cho Công ty CP Du lịch Hoàng Lam. Theo thanh tra, việc chuyển đất qua nhiều doanh nghiệp đã làm phát sinh khó khăn trong thủ tục đầu tư, đất đai, xử lý vướng mắc của dự án. Nay việc thu hồi quyền sử dụng đất cũng không thể thực hiện.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũ đã ký quyết định vào năm 2010, về chuyển quyền sử dụng hơn 226.000m2 đất tại cồn Thanh Tân cho nhà đầu tư không đúng quy định;

Kiểm điểm trách nhiệm nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũ đã ký quyết định năm 2013, về thu hồi và giao đất cho Công ty CP Đầu tư Miền Tây xây dựng Khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông không đúng quy định

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị giao Sở Nội vụ kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với 5 cá nhân thuộc các sở ngành có các hành vi ký hợp đồng, tham mưu tờ trình và duyệt/ký cấp sổ đỏ cho nhà đầu tư tại 2 dự án trên không đúng quy định