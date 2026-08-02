Bỏ hàng chục tỷ đồng lập mái ấm cho người yếu thế và ước nguyện cuối đời

TPO - Nhiều năm qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm mảnh đời bất hạnh. Ít ai biết rằng, phía sau trung tâm ấy là hành trình đầy gian truân của một người phụ nữ từng trải qua nghèo khó, đổ vỡ hôn nhân nhưng vẫn dành gần như toàn bộ tài sản để giúp đời.

Ngày 31/7, khi chúng tôi có mặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt, hơn 90 cụ già, trẻ em và người yếu thế đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Phú (Thái Nguyên) khám, tư vấn và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Dẫn chúng tôi đi khắp các khu nhà, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc trung tâm giới thiệu từng hoàn cảnh đặc biệt.

Đó là bà Đinh Thị Thanh (SN 1935), người đã gắn bó với trung tâm suốt 7 năm qua. Năm 2019, bà Thanh được một nhóm thiện nguyện đưa đến trong tình trạng tuổi cao, trí nhớ suy giảm, không nhớ nổi địa chỉ gia đình. Những thông tin ít ỏi bà còn nhớ đều được trung tâm xác minh nhưng không có kết quả.

Toàn cảnh Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt

Hay trường hợp ông Vi Văn H (quê Thái Nguyên), bị tai biến, mất khả năng tự chăm sóc bản thân nên được người thân gửi vào trung tâm. Còn bà Nguyễn Thị N (SN 1929, quê Tân Cương, Thái Nguyên) hiện sức khỏe rất yếu, luôn cần người túc trực chăm sóc vì có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Không chỉ cưu mang người già, trung tâm còn dang rộng vòng tay với những em nhỏ bị bỏ rơi, trẻ mắc hội chứng Down hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Bà Nguyệt nhớ lại trường hợp cháu T. bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Kết quả test nhanh cho thấy cháu nghi nhiễm HIV. Trung tâm lập tức đưa cháu xuống Hà Nội xét nghiệm chuyên sâu và may mắn kết quả âm tính. Hiện nay, cháu đã học cấp THCS và tiếp tục được nuôi dưỡng tại đây.

Các y bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cụ già tại trung tâm

Theo bà Nguyệt, trung tâm hoạt động từ năm 2013, hiện có 60 phòng với 95 người đang được chăm sóc. Tất cả đều được đảm bảo nơi ăn ở, chăm sóc y tế, sinh hoạt hằng ngày, thậm chí trung tâm còn lo chu toàn việc mai táng khi họ qua đời.

"Phần lớn kinh phí duy trì hoạt động đều từ tiền tích lũy của tôi, sự hỗ trợ của các con nuôi cùng các nhà hảo tâm và cộng đồng", bà Nguyệt nói.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ với các cụ tại trung tâm

Đánh đổi cả gia sản để thực hiện tâm nguyện

Ít ai biết rằng, người phụ nữ đang cưu mang hàng trăm số phận ấy cũng từng trải qua một tuổi thơ và cuộc đời nhiều mất mát.

Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em ở Hải Dương, hơn 10 tuổi, bà đã phải chịu nỗi đau mất cha. Mẹ con bà lên Thái Nguyên mưu sinh. Năm 1972, người anh trai cả nhập ngũ rồi hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Cú sốc khiến mẹ bà lâm bệnh, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai bà.

Bà Nguyệt với các các cháu đang được nuôi dưỡng tại trung tâm

Hôn nhân của bà cũng không trọn vẹn. Kết hôn năm 20 tuổi nhưng thường xuyên bị chồng bạo hành, bà quyết định ly hôn và ở vậy đến nay.

Để nuôi mẹ và các em, bà làm đủ nghề, từ giã gạo, đóng gạch thuê, ở đợ, chăn nuôi đến buôn bán nhỏ. Sau này, khi tích lũy được chút vốn, bà mạnh dạn kinh doanh nhiều mặt hàng như gạo, vải, điện tử, điện lạnh... và dần gây dựng được cuộc sống ổn định.

Có của ăn của để, bà luôn đau đáu trước những phận đời cơ cực. Năm 2009, bà bắt đầu mua đất xây dựng trung tâm bảo trợ với dự tính khoảng 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí sau đó tăng lên khoảng 30 tỷ đồng.

"Tiền hết, tôi phải thế chấp tài sản vay ngân hàng, thậm chí có lúc vay lãi nóng. Chỉ chậm một ngày là người ta gọi điện, nhắn tin, đến tận nơi đòi nợ. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ", bà nhớ lại.

Đổi lại, sau hơn 13 năm hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng khoảng 300 người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật và những người không nơi nương tựa.

Sinh viên Quốc tế đến thăm, tình nguyện dạy tiếng Anh cho các em nhỏ tại trung tâm

Ước nguyện cuối đời

Ở tuổi 76, sức khỏe của bà Nguyệt đã giảm sút. Bà mắc nhiều bệnh nền về tim, gan... từng nhiều lần cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, có thời điểm tưởng như không qua khỏi.

Thế nhưng điều bà trăn trở không phải là bệnh tật, mà là tương lai của trung tâm sau này. Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã giao thêm khoảng 12.000 m2 đất để bà mở rộng cơ sở chăm sóc người yếu thế.

"Tôi chỉ mong công trình sớm hoàn thành để đón thêm được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Điều tôi lo nhất là tìm được người thật sự có tâm để kế nhiệm. Tôi mong rằng, dù sau này tôi không còn nữa thì trung tâm vẫn tiếp tục là mái nhà cho những người bất hạnh", bà Nguyệt bộc bạch.

Đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời để gieo yêu thương và mang lại hy vọng cho những số phận kém may mắn.