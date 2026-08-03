CLIP: Vượt đèn đỏ, ô tô lao qua đường ngang tông rào chắn tàu ở TPHCM

TPO - Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh chiếc ô tô lao qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, tông vào rào chắn ngay trước thời điểm tàu SE12 đi qua.

Clip tài xế ô tô lao qua đường ngang, tông gãy cần chắn tàu. Nguồn PC08.

Ngày 3/8, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp tài xế ô tô cố tình vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đã bật đỏ, gây mất an toàn giao thông đường sắt.

Theo đó vào tối 24/7, tại đường ngang Km1721+838 thuộc phường Hạnh Thông, TPHCM, khi nhân viên gác chắn đang thực hiện đóng chắn để đón tàu SE12 thì chiếc ô tô mang biển kiểm soát 61H-190.XX bất ngờ chạy nhanh, vượt tín hiệu đèn đỏ và va chạm vào cần chắn đường sắt.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng cần chắn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đe dọa an toàn của chính tài xế, hành khách trên đoàn tàu và những người tham gia giao thông.

Hình ô tô va chạm với hàng rào chắn đường sắt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) kiểm tra hiện trường, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để xác minh phương tiện và người điều khiển.

Đến chiều 26/7, tài xế ô tô được mời đến làm việc và thừa nhận hành vi điều khiển xe vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản đối với hành vi "vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng" theo khoản 9, Điều 13, Nghị định 81/2026/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị áp dụng mức phạt từ 18 triệu đến 20 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Theo Phòng CSGT, chỉ riêng tại khu vực đường ngang nói trên, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 826 trường hợp vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt.