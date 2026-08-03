Quân đội tìm những ‘bàn tay vàng’ hiện đại hóa vũ khí

TPO - Không chỉ tìm những "bàn tay vàng", Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân lần thứ VI còn đánh giá khả năng làm chủ công nghệ, tư duy đổi mới và năng lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

Sát hạch năng lực làm chủ công nghệ

Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân lần thứ VI quy tụ 109 công nhân kỹ thuật tiêu biểu, trong đó có 5 nữ thí sinh, được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị, nhà máy trong toàn quân. Hội thi diễn ra từ ngày 4 đến 7/8, tại Nhà máy Z129 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Đội ngũ lính thợ trong Quân đội có những đóng góp rất to lớn trong sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng.

Các thí sinh sẽ tranh tài ở 6 nghề gồm: Tiện, phay, tiện CNC, phay CNC, hàn và nguội. Đây đều là những nghề trực tiếp phục vụ nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành cơ khí Quân đội và công nghiệp quốc phòng.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), đội ngũ tham gia dự thi phần lớn là những người thợ có tay nghề vững, nhiều người đã đạt danh hiệu thợ giỏi cấp cơ sở, cấp ngành và có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất.

"Hội thi vì thế trở thành diễn đàn để những người thợ kỹ thuật giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới và lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo trong toàn quân”, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi nói.

Hội thi là hoạt động quan trọng góp phần vào tiến trình hiện đại hóa Quân đội.

Bên cạnh đó, điểm đáng chú ý của hội thi năm nay là sự thay đổi trong quan điểm đánh giá người thợ. Nếu trước đây chủ yếu chú trọng kỹ năng thao tác, thì nay các nội dung thi được xây dựng theo hướng bám sát thực tiễn sản xuất, sửa chữa, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đối với các nghề tiện CNC và phay CNC, thí sinh không chỉ phải vận hành thành thạo máy móc mà còn phải lập trình, lựa chọn phương án gia công hợp lý, tối ưu hóa quy trình và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đây cũng là những năng lực cốt lõi của người thợ trong bối cảnh Quân đội đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước làm chủ các dây chuyền sản xuất hiện đại.

Tìm hạt nhân cho quá trình hiện đại hóa Quân đội

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi cho biết, mục tiêu lớn nhất của hội thi không phải chỉ để lựa chọn những cá nhân đạt giải cao, mà quan trọng hơn là tạo động lực mới cho sự phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong toàn quân.

Những thí sinh đạt thành tích xuất sắc ngoài được ghi nhận bằng các giải thưởng, danh hiệu "Bàn tay Vàng" hay "Thợ giỏi ngành Cơ khí", mà còn là nguồn để phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt có khả năng dẫn dắt phong trào thi đua lao động sáng tạo, truyền nghề và lan tỏa kinh nghiệm cho đội ngũ công nhân trẻ.

Ban Công đoàn Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội thi tại Nhà máy Z129.

Hội thi diễn ra từ ngày 4 đến 7/8, tại Nhà máy Z129 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Sau hội thi, mỗi thí sinh được kỳ vọng sẽ mang những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp làm việc mới trở về đơn vị, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng công nghệ mới và đào tạo, kèm cặp thế hệ thợ trẻ.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi khẳng định, trong bối cảnh Quân đội đang xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đội ngũ công nhân kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, tay nghề cao, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ khoa học - công nghệ sẽ là nguồn lực quan trọng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật, sản xuất, sửa chữa và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật trong thời kỳ mới.