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Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh

Luân Dũng

TPO - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 207 ngày 2/8/2026 về hồ sơ Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo đề án, 12 xã của tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ được thành lập phường trong thời gian tới.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

Bộ trưởng Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

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Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh (Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Cơ quan này cũng phải chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án số 577/ĐA-UBND về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo định hướng quy hoạch, 12 địa phương đều nằm trên các hành lang phát triển chiến lược của tỉnh Bắc Ninh, giữ vai trò là các trung tâm, cực tăng trưởng quan trọng về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Theo đề án, 12 xã dự kiến thành lập phường gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Đây đều là những địa phương giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển đô thị của tỉnh, có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Luân Dũng
#Bắc Ninh #phường #đề án #chính phủ #phát triển đô thị #quản lý nhà nước #kinh tế xã hội

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