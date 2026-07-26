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Xã hội

Bắc Ninh lan tỏa yêu thương từ chương trình tri ân người có công

Nguyễn Thắng

Sáng 26/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Y tế phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tri ân người có công với cách mạng tại phường Phù Khê.

Trước khi diễn ra hoạt động khám, chữa bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Phù Khê. Những nén hương thơm trong những ngày tháng Bảy là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn xúc động chia sẻ, mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là sự tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối và gìn giữ những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để tạo dựng.

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Khám bệnh miễn phí cho gia đình chính sách và người dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên cả nước.

Đặc biệt, ông không giấu được niềm xúc động khi được trở về chính quê hương và tham dự chương trình tại ngôi trường từng gắn bó trong những năm học phổ thông.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, tri ân người có công không chỉ được thể hiện bằng những lời tưởng nhớ trong dịp 27/7 mà trước hết phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên. Đối với ngành y tế, sự tri ân được thể hiện bằng việc chăm sóc sức khỏe người có công chu đáo hơn; phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh tật; quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính; phục hồi chức năng để các thương binh, bệnh binh và người có công có cuộc sống khỏe mạnh, an vui bên gia đình.

Ông cho biết đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe, sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm.

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Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai Chủ nhật Đỏ năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí dành cho gần 500 người dân và người có công với cách mạng. Đội ngũ y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện K, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an... đã trực tiếp thăm khám, thực hiện xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa. Ban tổ chức trao 11 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao 50 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường Phù Khê; tặng 100 suất quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2; đồng thời hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế phường Phù Khê.

Tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt hơn 500 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân và tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh còn nhiều vất vả.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số lượng người được khám bệnh hay số phần quà được trao mà chính là tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tấm lòng của đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên dành cho người dân. Mỗi người dân được lắng nghe, được tư vấn và được quan tâm bằng tình cảm chân thành chính là ý nghĩa lớn nhất mà chương trình mang lại.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai Chủ nhật Đỏ năm 2026, kêu gọi đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu cho ngân hàng máu quốc gia. Toàn bộ lượng máu tiếp nhận sẽ được Ban Tổ chức bàn giao cho các đơn vị chuyên môn để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Nguyễn Thắng
#Tri ân người có công #Bắc Ninh #Khám bệnh miễn phí #Chương trình xã hội #Y tế #Tặng quà #Chung tay yêu thương

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