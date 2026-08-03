Quân đội Mỹ tìm kiếm cách thức mới gây sức ép lên Iran

TPO - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) kêu gọi các nhà phân tích quân sự đề xuất những biện pháp "mới, sáng tạo và phi truyền thống" để gây áp lực lên Iran.

CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, một sĩ quan cấp cao thuộc bộ phận tình báo của CENTCOM đã gửi email tới một nhóm các nhà phân tích quân sự vào tuần trước với nội dung: "Chúng tôi đang tìm kiếm những cách thức mới, sáng tạo và phi truyền thống để gây áp lực và trừng phạt Iran".

Theo CNN, việc huy động ý tưởng theo hình thức gửi email diện rộng là điều khá bất thường trong quân đội Mỹ, cho thấy Washington đang xem xét lại chiến lược sau khi các biện pháp hiện tại chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Đại tá Timothy Hawkins, người phát ngôn CENTCOM, xác nhận bộ chỉ huy luôn khuyến khích tư duy đổi mới và cho biết Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, thường xuyên tìm kiếm ý kiến từ mọi cấp bậc trong lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ảnh minh hoạ.

Tổng thống Trump đối mặt những lựa chọn ngày càng hạn chế

Theo CNN, email của CENTCOM được gửi trước khi Tổng thống Donald Trump dọa tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy vào cuối tuần sau khi các nhà lãnh đạo khu vực, trong đó có Thái tử Saudi Arabia kêu gọi Washington hạ nhiệt căng thẳng.

Trong nhiều tuần qua, Mỹ liên tục tiến hành không kích nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và gây sức ép để Tehran quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, các chiến dịch này vẫn chưa tạo ra bước đột phá đáng kể.

Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng vẫn đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào những cơ sở hạt nhân còn lại của Iran, đặc biệt là tổ hợp ngầm tại núi Pickaxe và các địa điểm được cho là lưu trữ vật liệu hoặc thiết bị hạt nhân.

Tuy nhiên, giới chức quân sự Mỹ đánh giá rằng, ngay cả các loại bom xuyên phá mạnh nhất cũng khó có thể phá hủy hoàn toàn những cơ sở được xây dựng sâu dưới lòng đất. Việc sử dụng lực lượng bộ binh để hoàn thành nhiệm vụ sẽ kéo theo rủi ro rất lớn, điều mà ông Trump được cho là không muốn thực hiện.

Tình báo Mỹ: Không kích khó thay đổi lập trường của Tehran

Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đều đánh giá các chiến dịch không kích hiện nay của Mỹ khó có thể buộc Iran thay đổi lập trường trong đàm phán.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine, cũng từng công khai thừa nhận rằng chỉ riêng việc ném bom khó có thể đạt được tất cả các mục tiêu mà Tổng thống Trump đã nêu ra trước đó về cuộc chiến.

Trong khi đó, CENTCOM đã xây dựng nhiều phương án leo thang, bao gồm chiến dịch oanh tạc kéo dài một đến hai tuần nhằm làm suy yếu năng lực tên lửa của Iran. Tuy nhiên, theo CNN, ông Trump vẫn chưa phê duyệt kế hoạch này, một phần do lo ngại nguồn tên lửa đánh chặn phòng không của Mỹ đang suy giảm và nguy cơ thương vong dân sự nếu mở rộng tấn công.

Bài toán khó của Nhà Trắng

Theo CNN, Tổng thống Trump hiện đứng trước ba lựa chọn: Tiếp tục leo thang quân sự, đưa bộ binh tham chiến hoặc chấp nhận duy trì tình trạng đối đầu kéo dài với Iran.

Việc triển khai lực lượng trên bộ sẽ đi ngược cam kết tranh cử của ông Trump về việc không đưa quân Mỹ vào những "cuộc chiến tranh nước ngoài kéo dài". Trong khi đó, duy trì các đòn đáp trả qua lại với Tehran cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến xung đột kéo dài và tiếp tục đe dọa an ninh tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trong cuộc họp nội các hôm thứ Sáu (31/7), Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu của Mỹ vẫn là giành chiến thắng và tiếp tục gây sức ép lên Iran.

"Chúng ta sẽ giáng cho họ rất nhiều đòn mạnh. Đến một lúc nào đó, họ sẽ nói rằng họ không thể chịu đựng thêm nữa", ông Trump nói.