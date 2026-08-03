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Lào Cai:

Hình ảnh lực lượng công an giúp người dân di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập nặng

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Ngay sau khi mưa lớn gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Video: Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Văn Vỹ, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, đơn vị điều động 60 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn đến các khu vực bị ảnh hưởng.

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Cán bộ, chiến sĩ phối hợp chèn, giữ xe ô tô của người dân, ngăn không để dòng nước lũ cuốn trôi.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất, rác thải sau ngập lụt; vệ sinh môi trường; di chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn; khơi thông cống rãnh, dòng chảy để hạn chế tình trạng úng ngập. Lực lượng cũng hỗ trợ các hộ dân thu dọn nhà cửa, ổn định sinh hoạt sau khi nước rút.

Do nhiều khu vực vẫn còn lầy lội, việc di chuyển và triển khai nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát cơ động vẫn duy trì công tác hỗ trợ, góp phần đẩy nhanh việc khắc phục hậu quả mưa lũ và giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

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Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đợt hỗ trợ được triển khai ngay sau khi mưa lớn gây ngập trên địa bàn, tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo đảm giao thông và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Thành Đạt - Văn Đức
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