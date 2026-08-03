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Miền Bắc sắp đón mưa rất lớn, có nơi vượt 300mm

Nguyễn Hoài

TPO - Từ chiều 4/6 đến đêm 6/8, miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón một đợt mưa rất lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi vượt 300mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng nơi trũng thấp.

Đêm qua và ngày hôm nay (3/8), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/8 đến 8h ngày 3/8 có nơi trên 100mm như tại trạm Xuân Giang (Tuyên Quang) 154.2mm, Cốc Mỳ 2 (Lào Cai) 150.6mm, Hang Lìa 1 (Điện Biên) 90.4mm.

Dự báo từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón một đợt mưa rất lớn trên diện rộng. Trong đó, từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 170mm.

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Miền Bắc đón mưa lớn từ chiều 4/8 đến đêm 6/8.

Cơ quan khí tượng ước tính, tổng lượng mưa chiều 4/8 đến đêm 6/8 phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Do mưa lớn kéo dài liên tục ở miền Bắc thời gian qua, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay (3/8), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/radar/. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
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