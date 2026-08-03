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Phú Quốc đào tạo ngoại ngữ cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027

Nhật Huy

TPO - Để chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc (An Giang) triển khai mở các lớp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng, ưu tiên tiểu thương, tài xế, nhân viên du lịch và học sinh, sinh viên, nhằm giúp người dân tự tin giao tiếp với du khách, đại biểu quốc tế.

Ngày 3/8, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết vừa phát động triển khai Đề án "Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045", kết hợp Ngày hội Tiếng Anh Phú Quốc lần thứ nhất. Sự kiện thu hút hơn 600 đại biểu, người dân và du khách tham dự.

Đề án Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Qua đó cũng xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và hội nghị tầm cỡ quốc tế.

Còn Ngày hội Tiếng Anh Phú Quốc lần thứ nhất (Phu Quoc English Day), người dân được tham gia các không gian trải nghiệm kết hợp thực hành tiếng Anh, như tư vấn lộ trình học tập, giao lưu văn hóa với du khách, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào học ngoại ngữ...

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng tại Phú Quốc.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, từ nay tới tháng 6/2027 sẽ thí điểm tại 10-15 trường học, mở các lớp ngoại ngữ cộng đồng, sau đó nhân rộng các mô hình này. Qua các lớp này sẽ đào tạo cho các nhóm lao động trực tiếp phục vụ khách du lịch, như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên dịch vụ, cùng học sinh, sinh viên. Mục tiêu là trang bị kỹ năng giao tiếp cơ bản, giúp người dân tự tin hơn khi tiếp xúc với khách quốc tế, thay vì yêu cầu sử dụng ngoại ngữ thành thạo ngay từ đầu.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng để Phú Quốc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, và quá trình hội nhập quốc tế. Người dân giao tiếp với du khách, đại biểu quốc tế sẽ góp phần xây dựng hình ảnh địa phương, quảng bá văn hóa, con người Việt Nam và nâng chất lượng dịch vụ du lịch. Qua đó cũng đào tạo nhân lực đưa Phú Quốc thành điểm đến quốc tế.

Nhật Huy
#Phú Quốc #Ngày hội Tiếng Anh #đào tạo tiếng Anh #ngoại ngữ #APEC 2027 #An Giang

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