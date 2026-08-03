Đồng Nai tìm nhân chứng xác minh khu mộ tập thể nghi chôn cất 30-40 liệt sĩ

TPO - Đội K72 - TP. Đồng Nai vừa phát đi thông báo tìm kiếm thông tin, nhân chứng về khu mộ tập thể tại phường Phước Long.

Ngày 3/8, Đội K72 (BCH Quân sự TP. Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin về vị trí nghi có mộ tập thể, chôn cất khoảng 30-40 liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại phường Phước Long, TP. Đồng Nai (phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ).

Khu vực được hai nhân chứng thông tin nghi có mộ tập thể các liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Thông tin nói trên do hai người dân là ông Dương Thanh Tâm (sinh năm 1950, nguyên Trưởng Công an huyện Phước Long cũ) và ông Trương Đề (ngụ tại phường Bình Phước) cung cấp.

Hiện Đội K72, Ban CHQS phường Phước Long cùng nhân chứng đã khảo sát các khu vực giao giữa đường Lý Thái Tổ và đường Hồ Thủy Long, nơi được cho là vị trí có mộ tập thể.

Đội K72 phát đi thông báo tìm kiếm thêm nhân chứng, thông tin về khu vực trên để sớm đưa các liệt sĩ trở về bên gia đình và người thân.

Ảnh: ĐVCC.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, Đội K72 đã nhận được tin báo, phát hiện tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai có mộ tập thể liệt sĩ.

Đến ngày 3/8, Đội K72 đã quy tập được 81 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, kèm theo nhiều di vật. Một số di vật có khắc chữ, hình ảnh... Đội K72 đã công khai hình ảnh các di vật trên các kênh thông tin đại chúng, mong muốn sớm có thông tin về các liệt sĩ.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được một số thông tin từ thân nhân liệt sĩ. Tuy nhiên, quá trình xác định danh tính các liệt sĩ cần phải kỹ lưỡng, phải qua nhiều khâu xét nghiệm, kiểm định mới có thể khẳng định.