Xe máy va chạm xe container, 2 người thương vong

TPO - Trưa 3/8, trên đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận qua Đồng Tháp, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe container làm 1 người vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tai nạn xảy ra vào trưa 3/8, trên đường dẫn từ Quốc lộ 1A vào đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ khoảng 50 tuổi, đã xảy ra va chạm với xe container đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy ngã văng xuống đường. Hậu quả, người phụ nữ tử vong tại chỗ; người đàn ông bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tai nạn đã làm nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn ứ cục bộ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và công an xã đã có mặt tại điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.