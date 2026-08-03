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Vĩnh Long sạt lở gần 9,6km bờ sông, thiệt hại hơn 16 tỷ đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Từ đầu năm đến nay, địa bàn tại Vĩnh Long xảy ra 122 điểm sạt lở, tổng chiều dài gần 9,6km, ảnh hưởng đến 184 hộ dân, ước thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Thông tin được đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long đưa tại cuộc họp về tình hình sạt lở, kết quả thực hiện Kết luận 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra ngày 3/8.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 122 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài gần 9,6km, ảnh hưởng đến 184 hộ dân, ước thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

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Đầu năm đến nay, tại Vĩnh Long xảy ra 122 điểm sạt lở với tổng chiều dài gần 9,6km.

Để khắc phục sạt lở, Sở NN&MT Vĩnh Long đã khảo sát và đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư 87 dự án, công trình chống sạt lở tại 65 xã/phường, tổng chiều dài bờ kè gần 12km, tổng kinh phí gần 138 tỷ đồng.

Sở NN&MT Vĩnh Long dự báo, tình hình sạt lở thời gian tới còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong mùa mưa, bão, lũ, triều cường sắp tới. Diễn biến sạt lở ngày càng nhanh, tăng mức độ nguy hiểm, khó dự báo. Tình trạng xây dựng, tập kết vật liệu, lấn chiếm đất công, đất ven sông còn xảy ra cũng làm tăng nguy cơ sạt lở.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị, các sở ngành, địa phương rà soát, đánh giá các tình huống có thể xảy ra sạt lở, xây dựng phương án xử lý theo từng cấp độ, với phương châm “4 tại chỗ”.

Về thực hiện Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị, ông Hòa giao Sở NN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Chương trình thực hiện của Tỉnh ủy; rà soát, đưa các công trình vào danh mục dự án, đề nghị Bộ NN&MT hỗ trợ.

Đặc biệt, ông Hòa lưu ý Sở NN&MT xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó với xâm nhập mặn do tác động của El Nino mùa khô 2026-2027.

“Thường xuyên kiểm tra tiến độ các công trình, rà soát toàn bộ các công trình để đánh giá tình hình, có giải pháp xử lý phù hợp”, ông Hòa yêu cầu.

Theo Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở (khoảng 1.690 hộ); giảm 30-40% số điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh. Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án hơn 35.782 tỷ đồng, nguồn đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 29.500 tỷ đồng; ngân sách tỉnh gần 6.100 tỷ đồng…

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #sạt lở #thiệt hại #phòng chống thiên tai #địa phương

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