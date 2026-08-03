Chính phủ đề xuất cấm kinh doanh 'khí cười' ngoài mục đích y tế

TPO - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N₂O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế. Cơ quan thẩm tra thống nhất với chủ trương tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí N₂O (khí cười) để giải trí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hoạt động mua bán, sử dụng 'bóng cười' diễn biến phức tạp

Sáng 3/8, tại Kỳ họp thứ nhất không thường lệ thứ Nhất, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Luật Đầu tư năm 2025 đã cắt giảm đáng kể số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai và phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý

Theo ông, điều kiện kinh doanh của một số ngành, nghề còn chồng chéo, phân tán ở nhiều văn bản, thiếu rõ ràng, làm gia tăng chi phí tuân thủ. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa thực sự cần thiết hoặc có thể chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Từ thực tế trên, Chính phủ cho rằng cần tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Về việc bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thời gian qua, tình trạng lạm dụng khí N₂O để giải trí (khí cười, bóng cười - PV) đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh, máu và khả năng sinh sản, đồng thời có nguy cơ dẫn đến lệ thuộc và sử dụng ma túy.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hoạt động mua bán, sử dụng khí N₂O diễn biến phức tạp, thường gắn với việc sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng cũng như trật tự, an toàn xã hội.

Mặc dù pháp luật hiện hành đã có các quy định kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng khí N₂O trong một số lĩnh vực như y tế, công nghiệp và thực phẩm, song các biện pháp này vẫn chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng.

Trên cơ sở thực tiễn, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N₂O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế.

Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban thống nhất với chủ trương tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí N₂O để giải trí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát và quy định rõ các trường hợp được loại trừ, bảo đảm tên gọi và phạm vi áp dụng thống nhất với thuật ngữ trong pháp luật chuyên ngành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các mục đích sử dụng hợp pháp khác.

Đối với phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và minh bạch.

Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Mãi, một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng phương án cắt giảm, nhất là đối với các ngành, nghề liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng như kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt), kinh doanh khí, kinh doanh tàu bay không người lái…

Đây đều là những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, hậu quả của vi phạm có thể nghiêm trọng, khó hoặc không thể khắc phục. Vì vậy, việc thay đổi phương thức quản lý chỉ nên được thực hiện khi đã làm rõ tính khả thi và hiệu quả của cơ chế quản lý thay thế, bảo đảm triển khai theo lộ trình phù hợp, không phát sinh khoảng trống trong công tác quản lý nhà nước.

Nội dung này sẽ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận ở tổ, chiều 3/8.