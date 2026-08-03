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Xe bán tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ qua Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bán tải khi đang lưu thông trên Quốc lộ 14.

Trưa 3/8, xe bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương cũ lưu thông trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), hướng từ TP Đồng Nai về TPHCM. Đến đoạn qua phường Chơn Thành (TP Đồng Nai), chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

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Ngọn lửa lan nhanh khiến chiếc xe bán tải bị thiêu rụi

Phát hiện xe bị cháy, tài xế nhanh chóng dừng xe, thoát thân. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị thiêu rụi. Vụ việc không gây thương vong về người.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Văn Quân
#Cháy xe #Bán tải #Bình Phước #Chơn Thành #Đồng Nai

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