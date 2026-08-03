Hình ảnh Việt Nam xuất hiện rực rỡ tại lễ hội lâu đời của Nhật Bản

TPO - Đoàn diễu hành người Việt với hàng trăm thành viên vừa tham gia lễ hội truyền thống Binzuru tại tỉnh Nagano, Nhật Bản. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam tại sự kiện có hàng vạn người tham gia tạo nên hình ảnh cộng đồng kiều bào đoàn kết, chủ động hội nhập và góp phần hiện thực hóa mục tiêu "đa văn hóa cộng sinh" tại địa phương.

Sinh khí mới

Lễ hội Binzuru là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống mùa hè quan trọng nhất của tỉnh Nagano. Tên gọi lễ hội xuất phát từ Tôn giả Binzuru (Pindola Bharadvaja) – một trong 16 vị La Hán trong Phật giáo, người được tin là có khả năng chữa lành bệnh tật. Tượng Binzuru bằng gỗ nổi tiếng được thờ tại ngôi cổ tự nghìn năm Zenkoji (trái tim tâm linh của Nagano), nơi lưu giữ tượng Phật bằng vàng đầu tiên của xứ sở hoa anh đào. Hằng năm, người dân địa phương đổ về đây để chạm tay vào tượng Binzuru với niềm tin cầu mong sức khỏe và bình an.

Đoàn người Việt tham gia diễu hành tại lễ hội Binzuru

Lễ hội năm nay diễn ra ngày 1/8, với sự tham gia của hơn 10.000 người dân bản địa và du khách.

Bên cạnh các điệu múa truyền thống, điểm đặc biệt của Lễ hội Binzuru lần thứ 56 năm nay là sự tham gia rực rỡ của đoàn người Việt Nam. Với quy mô hơn 100 thành viên gồm các bạn trẻ, du học sinh, lao động và nhiều gia đình kiều bào đưa theo con nhỏ, đây là đoàn người nước ngoài đông đảo nhất từng tham gia diễu hành tại một lễ hội truyền thống địa phương ở Nagano.

Trong bối cảnh nhiều địa phương của Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ suy giảm quy mô các lễ hội do già hóa dân số, sự hiện diện đông đảo, tràn đầy năng lượng tươi trẻ của đoàn Việt Nam đã mang lại một luồng sinh khí mới, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng ngàn khán giả đứng hai bên đường.

Không chỉ gây ấn tượng về số lượng, đoàn Việt Nam còn thu hút chú ý nhờ trang phục độc đáo. Toàn bộ thành viên diện áo Happi (áo lễ hội truyền thống Nhật Bản) do chị Nguyễn Hà Thủy – Chủ tịch Hội Phụ nữ Nagano trực tiếp lên ý tưởng thiết kế và may tại Việt Nam đem sang.

Chiếc áo Happi là sự hòa quyện tinh tế giữa hai nền văn hóa. Áo được chia thành hai vạt trắng và đỏ, tượng trưng cho màu cờ của Nhật Bản và Việt Nam.

Vạt áo Nhật Bản có gam màu trắng, tay áo dạng suông truyền thống của áo lễ hội Nhật, viền tay trang trí hoa Sakura và họa tiết Kiriko xô-môn đặc trưng.

Vạt áo Việt Nam mang gam màu đỏ rực rỡ, tay áo dáng tròn mô phỏng thiết kế áo dài Nhật Bình của triều Nguyễn, đường viền may họa tiết chim Lạc và hoa văn trống đồng Đông Sơn.

Biểu tượng phía sau lưng là đóa hoa sen cách điệu – quốc hoa của Việt Nam, đồng thời cũng là loài hoa thanh tịnh của nhà Phật, tạo nên sự kết nối tâm linh tự nhiên với lễ hội Binzuru và ngôi chùa cổ Zenkoji.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, chị Nguyễn Hà Thủy - Trưởng Ban tổ chức đoàn Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn mang đến hình ảnh cộng đồng người Việt Nam tích cực hội nhập. Hình ảnh chiếc áo Happi với vạt áo dài Nhật Bình và họa tiết Sakura chính là thông điệp chúng tôi mong muốn gửi gắm để cùng xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa tại tỉnh Nagano".

Lễ hội truyền thống Binzuru

Xây dựng xã hội đa văn hoá cộng sinh

Sự xuất hiện của đoàn Việt Nam tại Lễ hội Binzuru lần thứ 56 không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, mà còn mang chiều sâu về chính sách xã hội. Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Hội Phụ nữ Nagano và Hiệp hội Giao lưu Nhân lực và Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam tỉnh Nagano.

Đánh giá về sự tham gia của cộng đồng người Việt, ông Nishizawa Masataka – Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Nhân lực Kinh tế Nhật - Việt tỉnh Nagano, Nghị sĩ Hội đồng tỉnh Nagano chia sẻ:

"Hôm nay có hơn 100 người Việt Nam đã cùng tham gia vào Lễ hội Binzuru truyền thống lâu đời của Nagano. Để xây dựng một xã hội đa văn hóa cộng sinh, việc cùng nhau tham gia vào những lễ hội truyền thống như thế này là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, tôi rất mong muốn được cùng với tất cả các bạn xây dựng nên một xã hội đa văn hóa cộng sinh ngày càng phát triển".

Ông Shiozawa Yasuhiro – Trưởng đoàn diễu hành (Renchō) chia sẻ: "Lần này được tham gia cùng các bạn, tôi cảm thấy thực sự rất vui. Tôi luôn mong muốn được cùng người dân Việt Nam hòa chung làm một ngay tại địa phương để cùng nhau làm cho không khí sôi động hơn nữa, đồng thời hiểu thêm nhiều hơn nữa về văn hóa của nhau".

Hình ảnh xúc động nhất tại lễ hội là nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt Nam sinh ra tại Nhật Bản. Các em khoác trên mình chiếc áo lễ hội, nắm tay cha mẹ hòa vào điệu múa rộn rã trong tiếng vỗ tay tán thưởng của bạn bè quốc tế.