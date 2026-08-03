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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng dùng clip nhạy cảm khống chế, ép bạn gái cũ quan hệ tình dục

Huỳnh Thủy

TPO - Sau khi chia tay, đối tượng sử dụng các video ghi lại cảnh riêng tư để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục. Đối tượng còn truy cập trái phép tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để rao bán hình ảnh nhạy cảm nhằm trục lợi.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Chí Lịch (SN 2006, trú thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

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Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 12/2025, do có mối quan hệ yêu đương, Trương Chí Lịch và cháu N.H.K.M. (SN 2010, trú cùng xã) đã nhiều lần quan hệ tình dục. Trong những lần này, cả hai đã dùng điện thoại di động quay clip ghi lại cảnh riêng tư.

Sau khi hai người chấm dứt quan hệ tình cảm, đối tượng Lịch đã dùng các video nhạy cảm này để đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu M. phải tiếp tục gặp và quan hệ tình dục. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống, nạn nhân đã miễn cưỡng nhiều lần thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Đáng chú ý, vào tháng 5/2026, đối tượng Lịch còn tự ý truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội của cháu M., nhắn tin trao đổi với người khác để rao bán các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân nhằm trục lợi bất chính. Ngay sau khi phát hiện sự việc, cháu M. cùng gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ của vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Khởi tố #clip nhạy cảm #khống chế #Đắk Lắk #tội phạm

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