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TPHCM:

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục

Anh Nhàn

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý tại các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Chiều 3/8, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Trong đợt này, ông Trần Xuân Mai, Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT TPHCM), được điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập (Sở GD&ĐT TP.HCM), được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Bà Trần Thị Thu Thủy, chuyên viên Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở GD&ĐT TPHCM), được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hữu Trang.

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Sở GD&ĐT TPHCM vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý tại các trường.

Ngoài ra, trong đợt này, Sở GD&ĐT TPHCM cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý tại nhiều trường THPT.

Theo đó, ông Đỗ Chí Công được giao giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; bà Lữ Thị Trà Giang làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến; ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thụy Kiều được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc; bà Lý Thị Mỹ Lệ giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Bình Hưng Hòa; bà Lý Thị Phương Loan được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Thế Thiện và ông Lê Thành Trung giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương.

Cũng trong đợt này, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành quyết định bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý. Trong đó, ông Ngô Hiếu tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ; ông Trần Nghĩa Nhân tiếp tục làm Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn.

Các phó hiệu trưởng được bổ nhiệm lại gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, ông Triệu Tấn Mẫn và ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng (Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn); bà Nguyễn Thị Hồng Minh (Trường THPT Lý Thái Tổ); bà Đỗ Thị Việt Phương (Trường THPT Võ Trường Toản); bà Nguyễn Thị Nguyệt (Trường THPT Linh Trung); bà Ngô Hồ Diễm Thúy (Trường THPT Trần Văn Ơn); ông Võ Quốc Hùng (Trường THPT An Mỹ).

Ngoài ra, ông Trần Thiện Hùng tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 12.

Anh Nhàn
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