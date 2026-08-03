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'Nếu tăng lương một mà tăng giá hai thì cũng không có ý nghĩa'

Luân Dũng

TPO - Nhấn mạnh "nếu tăng lương một mà tăng giá hai thì không có ý nghĩa", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, phải làm sao duy trì lạm phát khoảng 4% theo mục tiêu đặt ra.

Chiều 3/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện các cơ quan đã thông tin về những kế hoạch, đề xuất kéo dài các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí... khi thực hiện tăng lương cơ sở từ 1/7.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, người phát ngôn của Chính phủ khẳng định, nếu tăng lương một mà tăng giá hai thì cũng không có ý nghĩa.

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Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Ảnh: Như Ý

Theo ông, hiện chỉ số CPI đang khoảng 4,38%, phải làm sao duy trì lạm phát khoảng 4% theo mục tiêu đặt ra. Do đó, việc tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7 rất có ý nghĩa và tới đây theo lộ trình "sẽ tiếp tục nghiên cứu".

Ông Đặng Xuân Phong nêu rõ, kết luận phiên họp Chính phủ chiều cùng ngày, Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính rà soát để có đề xuất kéo dài việc miễn, giảm các loại thuế, phí.

Bộ Tài chính đã dự kiến tham mưu Chính phủ để đảm bảo ổn định giá cả. Như vậy, nhóm có lương và nhóm không có lương cũng được hưởng lợi bằng Chính sách miễn, giảm thuế, phí. Bộ trưởng Đặng Xuân Phong kỳ vọng với cách thức điều hành cùng các giải pháp quyết liệt sẽ kiểm soát được lạm phát ở mức khoảng 4%.

Miễn, giảm 46 khoản phí, lệ phí

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Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Như Ý

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực giá cả, Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp, để áp dụng đến hết năm 2026.

Trong đó, về thuế giá trị gia tăng (VAT), thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất thuế VAT 10% (còn 8%) đến hết ngày 31/12/2026.

Về phí và lệ phí sẽ tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm 46 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Riêng đối với mặt hàng xăng, dầu, trước bối cảnh giá xăng, dầu trong nước tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống và thu nhập của người dân, Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp về thuế đối với mặt hàng xăng, dầu để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Ông Chi cho biết, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ liên quan xây dựng phương án về chính sách thuế nêu trên đối với xăng, dầu cho phù hợp với tình hình biến động của giá xăng dầu thế giới.

Luân Dũng
#tăng lương #tăng giá #cán bộ #công chức #người lao động

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