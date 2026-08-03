Bí thư An Giang: Dự án APEC có nghị quyết sẽ 'tạo niềm tin cho anh em'

TPO - “Nghị quyết của Quốc hội sẽ tạo niềm tin cho anh em. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng, không có nghị quyết này thì căng lắm”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng chia sẻ.

Triển khai song song giữa thi công và hoàn thiện thủ tục

Chiều 3/8, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng. Ảnh: Như Ý

Mới đi kiểm tra tiến độ cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cho biết, các công việc phục vụ APEC được khởi động từ tháng 3/2025. Khối lượng công việc phục vụ sự kiện quốc tế này "rất khổng lồ". Nhiệm vụ đặt ra là xây dựng hoàn toàn mới sân bay, trung tâm hội nghị, đường tàu điện cùng nhiều công trình hạ tầng khác.

Ông Lê Quang Tùng cho biết, Quốc hội sẽ xem xét Luật Phát triển Đô thị, trong đó, Phú Quốc được định hướng nằm trong nhóm đô thị đặc biệt, đặc khu và trở thành động lực tăng trưởng mới.

Để phục vụ mục tiêu này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết riêng về cơ chế đặc thù xử lý các vấn đề liên quan đến triển khai các công trình phục vụ APEC, đồng thời, ban hành quyết định, quy định rõ danh mục các công trình phục vụ hội nghị.

Theo đó, có 21 công trình được xác định phục vụ APEC, gồm 10 công trình sử dụng vốn đầu tư công và 11 công trình triển khai theo hình thức hợp tác công - tư. Tỉnh đang tiếp tục rà soát, chỉ giữ lại những hạng mục thực sự phục vụ APEC để áp dụng cơ chế đặc thù.

Ông Lê Quang Tùng cho rằng, yêu cầu tiến độ buộc các dự án phải được triển khai theo phương thức song song giữa thi công và hoàn thiện thủ tục. "Có thể chưa phê duyệt dự án, chưa hoàn tất phòng cháy chữa cháy hay thiết kế, nhưng phải vừa phê duyệt thiết kế, vừa triển khai, vì có những công trình chưa có tiền lệ. Nếu thực hiện đầy đủ theo trình tự thông thường thì sẽ rất lâu", ông nói. Chẳng hạn, Trung tâm hội nghị là tổ hợp quy mô rất lớn, với phòng họp trên 5.000 chỗ, nhà hát 4.400 chỗ, cùng toàn bộ hệ thống hạ tầng đồng bộ xung quanh...

"Quan trọng nhất là phải động viên anh em"

Theo kế hoạch được ông Tùng nêu, sân bay dự kiến hoàn thành vào tháng Ba; Trung tâm hội nghị hoàn thành trước ngày 30/4; toàn bộ hệ thống giao thông và các hạng mục liên quan hoàn thành trong tháng Sáu. Đồng thời, các công trình hạ tầng như xử lý nước thải, rác thải và cấp nước sạch đô thị cũng phải hoàn thành trước thời điểm này.

Bên cạnh đó, đến tháng Chín, các nhà đầu tư tư nhân phải hoàn thành khoảng 14.000 phòng khách sạn mới để phục vụ Hội nghị.

Các đại biểu tại phiên thảo luận ở tổ. Ảnh: Như Ý

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, công tác bảo đảm an ninh cho APEC đặt ra yêu cầu rất cao, với nhiều tiêu chuẩn đặc biệt. Tuy nhiên, ông khẳng định, dù áp dụng cơ chế triển khai song song để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tất cả các quy trình về phê duyệt dự án đầu tư, kiểm soát nguồn vốn, bảo vệ môi trường vẫn sẽ được hoàn tất theo đúng quy định.

“Tỉnh An Giang xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải quyết tâm dồn người, dồn lực vào đây và quan trọng nhất là phải động viên anh em. Bây giờ làm là lo lắm chứ. Có đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách đã xin nghỉ luôn, phải cử đồng chí khác làm thay”, ông Tùng chia sẻ.

“Nghị quyết của Quốc hội sẽ tạo niềm tin cho anh em. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng, không có nghị quyết này thì căng lắm”, ông Tùng nói và khẳng định, với tiến độ triển khai như hiện nay sẽ đáp ứng yêu cầu và việc tổ chức APEC sẽ thành công.

Theo ông, tỉnh An Giang cũng đã ban hành bốn chỉ thị liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực đối với các công trình phục vụ APEC và có sự cảnh báo ngay từ đầu.

"Sau khi nghị quyết được thông qua, tốc độ triển khai các dự án chuyên phục vụ APEC sẽ tiếp tục được đẩy nhanh", ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.