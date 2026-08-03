Gỡ 19 ca khúc, MCK thiệt hại bao nhiêu?

TPO - 70% công sức rapper MCK đặt vào album "HVL" đã tan vỡ. Nam rapper chỉ còn giữ lại 11/30 sản phẩm sau khi bị Sở Văn hóa, Thể Thao & Du lịch TPHCM triệu tập để làm rõ các nội dung nhạy cảm.

MCK chủ động gỡ toàn bộ ca khúc có nội dung nhạy cảm trên YouTube và nhạc số (DSP) trước khi vụ việc diễn biến phức tạp. Nam rapper cho biết anh tiếp thu ý kiến của Cơ quan chức năng và sẵn sàng gỡ các ca khúc có lyrics (ca từ) nhạy cảm. Trong một đêm, các sản phẩm đang gây chú ý như Xa xôi, IDK, Tây thi bị gỡ sạch sẽ.

Nam rapper giữ lại 11 ca khúc. Song, linh hồn của album HVL đã "chết". Từ album từng đứng hạng 4 toàn cầu, HVL chết yểu và không còn cơ hội cạnh tranh cho các giải thưởng âm nhạc cuối năm. MCK mất đi nguồn doanh thu lớn, khi loạt ca khúc mới giữ đà tăng lượt nghe/xem ổn định. Và trên hết, sự nghiệp của rapper sinh năm 1999 lại có vết xước.

Kế hoạch được MCK ấp ủ trong 2 năm đã vụn vỡ.

Doanh thu khủng của album HVL

Trước khi MCK gặp sự cố, 30 ca khúc của album HVL, phát hành trên nền tảng YouTube vượt mốc 50 triệu view. Theo mốc thời gian một tháng, đây là thành tích ấn tượng với dự án của ca sĩ/rapper Việt. Tính cả lượng stream (nghe trực tuyến) trên các nền tảng nhạc số chuyên biệt, album HVL nhanh chóng chạm mốc 100 triệu view/stream.

Và khi gộp cả hiệu ứng lan tỏa từ mạng xã hội - qua các đoạn nhạc ngắn được lồng ghép/dẫn lại cho bảng tin, reels, nội dung sáng tạo trên Facebook và TikTok - hiệu ứng của 30 ca khúc trong HVL không đếm xuể.

Trước đó, MCK vô tình để lộ doanh thu ước tính hơn một tỷ đồng, cho tháng gần nhất ở riêng nền tảng YouTube. Đó là con số thực tế dựa trên cách tính doanh thu của YouTube hiện tại, khi album HVL đạt hiệu quả nghe/xem ấn tượng. Từ sức nóng của sản phẩm mới, kênh YouTube của MCK được tăng đề xuất và đổ ngược về chuỗi sản phẩm cũ.

Nhiều ca khúc bị MCK gỡ khỏi Spotify đã vượt một triệu stream, đã mang lại nguồn doanh thu lớn trước khi biến mất khỏi nền tảng. Gộp cả doanh thu từ bản quyền âm nhạc (làm phái sinh, cover), MCK và ê-kíp đứng sau đã có hơn một tháng bận rộn để tối ưu doanh thu trên các nền tảng. Giờ đây, 19 ca khúc bị xóa, thiệt hại về kinh tế đối với MCK sẽ lớn.

Nam rapper đã bỏ chi phí đầu tư cho công đoạn sản xuất âm nhạc và sản xuất concept theo từng ca khúc. Sau khi tung ra phiên bản visualizer MV, MCK tiếp tục trình làng MV nặng về CGI (kỹ xảo). MCK hao hụt kinh tế chỉ phần nhỏ, đáng tiếc nhất với nam rapper vẫn là chất xám đổ vào album. Từng ca khúc mới của MCK đều thu hút khán giả, không phải sự ngẫu nhiên. Song, sự nhạy cảm trong ca từ đã làm đổ vỡ mọi thứ.

Khi album HVL nổi lên, MCK liên tiếp góp mặt trong 2 chương trình âm nhạc lớn là Những thành phố mơ màng concert và Cam concert. Nam rapper mang lên sân khấu set diễn gần một tiếng, quy tụ đầy đủ sản phẩm mới. Trong đó, IDK, Nếu như ta chẳng còn và Xa xôi là 3 bản hit giữ vai trò "xương sống" cho ý đồ dàn dựng set nhạc biểu diễn của MCK.

Lịch trình chạy show của nam rapper ở thời điểm này sẽ bị xáo trộn. MCK thông báo sẽ làm lại 19 ca khúc đã gỡ, theo tinh thần chỉnh sửa lyrics phù hợp hơn. Tuy nhiên, khi rapper sinh năm 1999 phát hành trở lại sản phẩm, có còn hot như lúc đầu hay không là câu chuyện khác.

Báo động ca sĩ/rapper Việt

MCK đã trả giá cho sự bất cần trong âm nhạc. Từ nhiều năm trước, cá tính âm nhạc của MCK đã đứng giữa lằn ranh của việc làm nhạc để thỏa mãn cái tôi và làm nhạc để cạnh tranh đường đua "trending" lẫn khai thác doanh thu nhạc số. Trước khi MCK vướng sự cố, làng rap Việt nhiều phen rúng động vì các bản hit bị "tuýt còi" do chứa lyrics nhạy cảm.

Chỉ một năm trước, một loạt bản rap bị gỡ khỏi nền tảng vì có ngôn từ không phù hợp. Binz tự tay xóa 2 MV thu hút hàng chục triệu view ở nền tảng YouTube. Rapper Andree Right Hand đã chỉnh lời và phát hành lại một sản phẩm có sức ảnh hưởng trong giới. Xa hơn, bản hit Sự nghiệp chướng của Pháo, đang trên đà thống trị "top trending" cũng bị chủ nhân gỡ khỏi nền tảng để tránh rủi ro.

Từ Chi Pu đến Jun Phạm, những MV "đắt tiền" đã gỡ bỏ.

Các rapper vẫn bị một bộ phận khán giả soi xét về việc làm nhạc có "chất", có "cá tính" hay không. Nhiều rapper Việt vẫn bị ám ảnh về chuyện khi tạo ra sản phẩm, có thể bị những fan trung thành của rap chê bai mất chất, ủy mị và bi lụy quá mức để chạy theo xu hướng thịnh hành của nhạc Việt.

Tuy nhiên, chỉ có một sự thật mà mọi rapper đều phải đối diện, là nhạc rap đã phổ biến ở thị trường. Mọi sản phẩm nhạc rap của rapper Việt, một khi phát hành rộng rãi trên các nền tảng, phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí về tính thuần phong mỹ tục, phải hướng đến sự chuẩn mực và giá trị thật sự - thay vì dùng nhạc để chửi bới, văng tục, công kích người khác, cổ xúy tệ nạn và lấy "nhạc của underground" để làm vỏ bọc, biện minh.

Không chỉ giới rap Việt, các ca sĩ/nhà sản xuất phải gỡ nhiều MV trong vài năm gần đây. Mới nhất là MV của Jun Phạm. Và xa hơn, Chi Pu từng ngậm ngùi xóa MV tiền tỷ và gác lại dự án album đầu tay dù đã đầu tư rất mạnh vào đó. Nhiều nghệ sĩ nghĩ rằng họ có thể bước qua lằn ranh nhạy cảm để tỏa sáng với ý tưởng táo bạo. Từ những câu từ, hình ảnh mang tính ẩn dụ, ẩn ý, họ tin sẽ "thoát hiểm" tùy thuộc cách hiểu của mỗi người.

Nhưng ở thời đại bùng nổ của mạng xã hội, chỉ một chi tiết nhỏ như hình ảnh ăn sashimi trong MV của Jun Phạm cũng bị khán giả soi xét, sau đó nổ ra tranh cãi và đẩy sự căng thẳng đến mức không thể cứu vãn. Cuối cùng, các ca khúc/MV/album bị tẩy chay, nghệ sĩ Việt phải tự tay đặt dấu chấm hết cho "đứa con tinh thần" và thiệt hại nặng nề.

MCK giải thích rằng: "Dù đã thực hiện khuyến cáo đến người nghe, nhưng bản thân vẫn có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm khi để cho nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp tiếp cận được ở một số nền tảng công khai khác".

MCK có thể dán nhãn cảnh báo ở YouTube, nhưng không thể cảnh báo cho từng ca khúc trên các nền tảng nhạc số. Và nam rapper càng không thể kiểm soát sự lan tỏa của chuỗi ca khúc ấy, khi nó được khán giả cắt thành nhiều mẫu nhạc nhỏ để chia sẻ, gắn vào nội dung trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Việt cần rà soát cẩn thận nội dung về ca từ và hình ảnh trong từng sản phẩm, đó là cách duy nhất để họ không vướng vào rắc rối. Còn không, một khi sản phẩm gốc đã có vấn đề như nhiều ca khúc của MCK, có dán nhãn cảnh báo đến đâu cũng sẽ gặp sự cố.