Chém người khác dã man chỉ vì cho rằng bị nhìn đểu

TPO - Cho rằng bị một người trong nhóm nhìn với thái độ khiêu khích khi đang ngồi uống cà phê, Sơn đã dùng dao chặt dừa chém nạn nhân liên tiếp 7 nhát vào vùng đầu, khiến người này bị thương nặng, nguy kịch.

Ngày 3/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang tạm giữ Hồ Thái Sơn (16 tuổi, trú thôn Phú Quý 1, xã Ninh Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/7, Sơn cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại một quán trên địa bàn xã Ninh Phước. Trong lúc ngồi uống nước, Sơn cho rằng một người trong nhóm nhìn khiêu khích nên nảy sinh bực tức.

Hồ Thái Sơn tại cơ quan công an.

Sau đó, Sơn đi ra phía sau quán lấy một con dao chặt dừa rồi quay lại tấn công nạn nhân. Đối tượng chém liên tiếp 7 nhát vào vùng đầu, trong đó có 4 nhát trúng các vị trí trọng yếu, khiến nạn nhân bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Qua xác minh, Hồ Thái Sơn từng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn do liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào năm 2024. Thời điểm đó, Sơn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.