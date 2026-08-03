Tự rạch bụng, xé áo dựng hiện trường giả bị cướp

TPO - Người đàn ông ở Đắk Lắk tự dùng dao gây thương tích, xé rách áo rồi dựng chuyện bị 4 đối tượng dùng dao, kim tiêm cướp 40 triệu đồng.

Công an xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Đình Huy (SN 2002, trú thôn Suối Biểu, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi "Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Ông Trần Đình Huy tự gây thương tích cho bản thân rồi dựng chuyện bị cướp. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, ông Huy đến trụ sở Công an xã Sơn Thành trình báo việc bị nhóm 4 đối tượng lạ mặt dùng dao, kim tiêm khống chế, tấn công và cướp số tiền 40 triệu đồng khi đang di chuyển trên tuyến đường đất thuộc thôn Tinh Thọ, xã Sơn Thành.

Tiếp nhận tin báo có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản, Công an xã Sơn Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, lực lượng công an phát hiện nội dung trình báo của Huy có nhiều điểm mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định không có vụ cướp tài sản nào xảy ra như trình báo.

Làm việc với cơ quan công an, ông Huy thừa nhận đã tự dùng dao gây thương tích trên cơ thể, xé rách áo để tạo hiện trường giả, sau đó dựng chuyện bị cướp tài sản nhằm che giấu sự việc.

Theo Công an xã Sơn Thành, hành vi của ông Huy không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm mà còn làm mất thời gian, công sức và nguồn lực của lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.