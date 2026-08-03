Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một hộ dân được bồi thường 170 tỷ đồng khi TPHCM thực hiện dự án đường Vành đai 4

An Yên

TPO - Người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 4 TPHCM đang được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, có người dân được số tiền bồi thường 170 tỷ đồng.

Ngày 3/8, các phường Châu Pha, Tân Thành, (TPHCM) tổ chức giải ngân tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM.

img-1974.jpg
Người dân phường Tân Thành nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án ngày 3/8

Cụ thể, phường Tân Thành đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 543 hộ dân. Còn 33 trường hợp chưa thể phê duyệt do vắng chủ trong quá trình kiểm đếm hoặc liên quan đến đất nông trường còn tranh chấp.

Chính quyền địa phương thực hiện chi trả tiền bồi thường thành hai đợt. Trong đợt đầu tiên, phường tổ chức chi trả cho 309 hộ dân với tổng kinh phí 2.609 tỷ đồng. Trong đó, hộ dân nhận số tiền cao nhất lên đến 170 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc chi trả đợt 1, địa phương sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công đúng kế hoạch.

img-1976.jpg
Người dân xã Châu Pha nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Trong khi đó, tại xã Châu Pha, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đã hoàn tất phương án bồi thường sau nhiều đợt đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân và công khai các chính sách hỗ trợ. Đợt chi trả đầu tiên được triển khai cho 118 hộ dân với tổng số tiền hơn 235 tỷ đồng.

img-1975.jpg
Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha trao đổi với người dân có đất bị thu hồi làm dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, cho biết địa phương đã hoàn tất phương án bồi thường sau nhiều đợt đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân và công khai các chính sách hỗ trợ. Đến nay, đã có 94 trong số 118 hộ dân thuộc đợt chi trả đầu tiên ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 207 km, trong đó phạm vi đầu tư giai đoạn đầu gần 160 km, đi qua TPHCM, TP Đồng Nai, Tây Ninh (sau sắp xếp địa giới hành chính) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có chiều dài hơn 18 km, bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha, khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường ĐT992, cách tuyến cao tốc khoảng 230 m; điểm cuối tại khu vực giáp ranh thành phố Đồng Nai, tiếp nối với tuyến Vành đai 4 TPHCM trên địa bàn TP Đồng Nai.

Sau khi hoàn thành, đường Vành đai 4 TPHCM sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây nguyên, tăng cường liên kết giữa các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành và các trung tâm logistics.

An Yên
#đường Vành đai 4 #Châu Pha #Tân Thành #TPHCM #170 tỷ #2.609 tỷ đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe