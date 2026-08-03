Một hộ dân được bồi thường 170 tỷ đồng khi TPHCM thực hiện dự án đường Vành đai 4

TPO - Người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 4 TPHCM đang được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, có người dân được số tiền bồi thường 170 tỷ đồng.

Ngày 3/8, các phường Châu Pha, Tân Thành, (TPHCM) tổ chức giải ngân tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM.

Người dân phường Tân Thành nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án ngày 3/8

Cụ thể, phường Tân Thành đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 543 hộ dân. Còn 33 trường hợp chưa thể phê duyệt do vắng chủ trong quá trình kiểm đếm hoặc liên quan đến đất nông trường còn tranh chấp.

Chính quyền địa phương thực hiện chi trả tiền bồi thường thành hai đợt. Trong đợt đầu tiên, phường tổ chức chi trả cho 309 hộ dân với tổng kinh phí 2.609 tỷ đồng. Trong đó, hộ dân nhận số tiền cao nhất lên đến 170 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc chi trả đợt 1, địa phương sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công đúng kế hoạch.

Người dân xã Châu Pha nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Trong khi đó, tại xã Châu Pha, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đã hoàn tất phương án bồi thường sau nhiều đợt đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân và công khai các chính sách hỗ trợ. Đợt chi trả đầu tiên được triển khai cho 118 hộ dân với tổng số tiền hơn 235 tỷ đồng.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha trao đổi với người dân có đất bị thu hồi làm dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, cho biết địa phương đã hoàn tất phương án bồi thường sau nhiều đợt đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân và công khai các chính sách hỗ trợ. Đến nay, đã có 94 trong số 118 hộ dân thuộc đợt chi trả đầu tiên ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 207 km, trong đó phạm vi đầu tư giai đoạn đầu gần 160 km, đi qua TPHCM, TP Đồng Nai, Tây Ninh (sau sắp xếp địa giới hành chính) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có chiều dài hơn 18 km, bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha, khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường ĐT992, cách tuyến cao tốc khoảng 230 m; điểm cuối tại khu vực giáp ranh thành phố Đồng Nai, tiếp nối với tuyến Vành đai 4 TPHCM trên địa bàn TP Đồng Nai.

Sau khi hoàn thành, đường Vành đai 4 TPHCM sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây nguyên, tăng cường liên kết giữa các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành và các trung tâm logistics.