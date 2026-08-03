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Trung ương Đoàn điều động, bổ nhiệm cán bộ

Xuân Tùng

TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ. Dịp này, khen thưởng nhân sự có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy T.Ư Đoàn.

Ngày 3/8, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ chào cờ Tháng 8 năm 2026; công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

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Anh Nguyễn Minh Triết trao quyết định và tặng hoa chúc mừng.

Trong chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 3 cán bộ.

Theo đó, anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi được điều động, giữ chức Phó Trưởng ban Công tác Đoàn.

Anh Vũ Huy Dương - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn được điều động, giữ chức Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi.

Anh Trịnh Minh Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được điều động, làm Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ.

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Anh Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen với 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu.

Dịp này, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã khen thưởng 5 nhân sự thuộc Ban Công tác tác T.Ư Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy T.Ư Đoàn.

Xuân Tùng
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