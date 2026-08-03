Câu chuyện xúc động của nữ sinh Trung Quốc mồ côi khi vừa đỗ đại học

TPO - Một nữ sinh 18 tuổi người Trung Quốc gần đây đã mất người thân cuối cùng ngay khi vừa bắt đầu hành trình vào đại học, nhưng cô từ chối nhận quyên góp và mong muốn số tiền đó dành cho những người cần giúp đỡ hơn.

Zeng Zixuan đạt 564 /750 điểm trong kỳ thi gaokao năm nay - kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc của Trung Quốc. Cô được nhận vào chương trình kỹ sư dầu khí tại Đại học Dương Tử.

Zeng cho biết, cô chọn trường đại học này vì gần nhà, nhờ đó có thể thường xuyên đến thăm bà ngoại.

Tuy nhiên, ngay khi Zeng đang mong chờ một chương mới của cuộc đời, bà ngoại cô lâm bệnh và qua đời hồi đầu tháng 7, Zeng trở thành trẻ mồ côi.

Cha mẹ Zeng ly hôn khi cô còn nhỏ, cô bé được bà ngoại nuôi dưỡng. Sau đó, mẹ cô tái hôn và biến mất, còn người cha chuyển đến Quảng Đông làm việc.

Ở trường, Zeng luôn học hành chăm chỉ và đứng đầu lớp.

Trong những năm cuối cấp trung học, cha của Zeng không may qua đời trong một tai nạn, khiến gia đình mất đi nguồn thu nhập. Zeng và bà ngoại phải sống dựa vào trợ cấp của chính phủ và tiền học bổng của trường.

Vốn là một cô gái vui vẻ, Zeng trở nên khép kín sau khi cha mất. Giáo viên của Zeng nhận thấy sự thay đổi và thường xuyên trò chuyện với cô trò nhỏ.

Cán bộ thôn đã cử một người đại diện để đảm bảo hai bà cháu Zeng nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Giáo viên hướng dẫn khuyên cô: “Chỉ bằng cách học tại một trường đại học tốt, em mới có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn và làm rạng danh cho cha và bà của mình.”

Hai tháng trước kỳ thi gaokao, Zeng đã cố gắng vực dậy tinh thần và đạt được số điểm đáng nể.

Được bà ngoại nuôi dưỡng sau khi bố mẹ ly hôn hồi nhỏ, Zeng là cô bé luôn tự lập trong cuộc sống. Ảnh: QQ.com

Tuy nhiên, ngay khi trúng tuyển đại học, bà ngoại qua đời, Zeng trở thành trẻ mồ côi. Những người xa lạ tốt bụng bắt đầu quyên góp ủng hộ cô bé qua chính quyền thôn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, làng đã quyên góp được hơn 60.000 nhân dân tệ (8.800 đô la Mỹ).

Zeng đã liên lạc với văn phòng thôn để ngừng nhận ủng hộ, cô bày tỏ lòng biết ơn: “Em cảm ơn các chú, các cô, các anh chị em; sự đóng góp của mọi người đã đủ với em rồi. Kiếm tiền không dễ, có nhiều người khác còn gặp hoàn cảnh khó khăn hơn em. Xin hãy mở rộng lòng hảo tâm của các cô chú anh chị đến những người thực sự cần giúp đỡ.”

Zeng cho biết với số tiền được ủng hộ, cô đủ để trang trải học phí và chi phí ăn ở. Còn chi phí sinh hoạt, nữ sinh dự định sẽ đi làm thêm.

Làng nơi Zeng sinh sống cũng đề nghị cho cô một vị trí làm việc phù hợp với sinh viên.

“Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, nhưng tương lai của bạn chắc chắn sẽ tươi sáng” - một cư dân mạng động viên.

“Là đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô bé may mắn được sống trong tình yêu thương của mọi người” - một người dùng mạng khác bày tỏ.