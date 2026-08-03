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Giới trẻ

Phía sau hình ảnh cô dâu xinh đẹp 'ôm' laptop ở lễ cưới gây sốt

Sau hôn lễ, Thúy Vy bất ngờ khi hình ảnh mình cầm laptop trong ngày cưới nhận được sự quan tâm của mọi người. Cô dâu cho biết, thời điểm đó không phải cô đang giải quyết công việc.

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô dâu liên tục gõ laptop bên cạnh chú rể tại nơi diễn ra tiệc cưới thu hút nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận cho rằng, cô gái đang vất vả hoàn thành công việc do cấp trên giao mới có thể yên tâm tổ chức hôn lễ.

Theo tìm hiểu, cô dâu trong đoạn video là Thúy Vy (quê Vĩnh Long) kết hôn với chú rể Quốc Thuận (sống ở Australia).

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Cô dâu Thúy Vy cầm laptop chuyển file nhạc cho bộ phận âm thanh ngay trước khi hôn lễ diễn ra. Ảnh: Trinh Tra My Make Up

Chia sẻ với phóng viên, Thúy Vy cho biết, đoạn video do một thợ trang điểm ghi lại và chia sẻ trên trang cá nhân trong đám cưới của vợ chồng cô diễn ra hôm 25/7. Khi hình ảnh được lan truyền rộng rãi, cặp đôi mới biết, hôn lễ của mình nhận được sự quan tâm của mọi người.

Theo Thúy Vy, cô cầm laptop lên sân khấu không phải hoàn thành công việc phát sinh như một số người đồn đoán.

"Thời điểm đó, tôi chuyển các đoạn nhạc do mình chọn cho bộ phận âm thanh, phát trong lúc cô dâu và chú rể đi lên sâu khấu. Đây là hai đoạn nhạc lãng mạn mà tôi rất thích, hy vọng tạo thêm điểm nhấn cho buổi lễ", cô dâu cho biết.

Trước ngày diễn ra lễ cưới, Thúy Vy vẫn còn nhiều công việc cần phải hoàn thành cho đối tác. Tuy nhiên, cô quyết định gác lại, tập trung chuẩn bị ngày trọng đại thật chu đáo dù chồng ở xa.

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Cô dâu và chú rể nên duyên sau 2 năm tìm hiểu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Hôn lễ là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Các cô dâu và chú rể muốn toàn tâm toàn ý tận hưởng từng giây phút ngọt ngào", cô dâu bày tỏ.

Được biết, trước đây cô dâu có thời gian học về diễn xuất và làm việc tại TPHCM. Một thời gian sau, Thúy Vy chuyển về quê sống cùng gia đình. Hiện, cô làm công việc online nên khá chủ động về thời gian.

Thuý Vy và Quốc Thuận trải qua hơn 2 năm tìm hiểu, trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cặp đôi quen nhau tình cờ qua mạng. Bất chấp khoảng cách địa lý, họ dành thời gian trò chuyện và nhận thấy có nhiều điểm chung.

Năm 2023, chú rể Quốc Thuận về nước, hai người gặp gỡ lần đầu tiên rồi trở thành một đôi.

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Thúy Vy và Quốc Thuận trong chuyến đi Tuyên Quang năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Anh ấy hiền lành, thật thà, biết cách quan tâm bạn gái, hết lòng vì gia đình. Chính những điều giản dị đó đã khiến tôi rung động và dành trọn vẹn tình cảm cho anh", Thúy Vy bày tỏ.

Hiện, vợ chồng Thúy Vy tận hưởng cuộc sống tại Việt Nam, đi nghỉ tuần trăng mật. Thời gian tới, cô sẽ chuyển tới Australia cùng chồng, bắt đầu cuộc sống mới.

Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/phia-sau-hinh-anh-co-dau-xinh-dep-om-laptop-o-le-cuoi-gay-sot-20260802090023185.htm

Dân trí
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