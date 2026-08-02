Thí sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26

TPO - Thí sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế ở trận mở màn quý IV Đường lên đỉnh Olympia là Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Trận tuần 1 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Đức Kiên (THPT Than Uyên, Lai Châu), Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội), Lê Hà Hoàng Đăng (THPT chuyên Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Nguyên (THCS & THPT Y Đôn, Gia Lai).



Hoàng Sơn tại trận thi tuần đầu tiên quý IV Đường lên đỉnh Olympia.

Trong phần chia sẻ bản thân, Hoàng Sơn có sở trường môn hóa học, lịch sử và thể thao. Cậu từng giành giải Nhì Olympic Hóa học cấp quận; giải Nhất cờ vua hội thao trường, huy chương Đồng bóng đá… Cậu mong muốn trong tương lai có công việc ổn định và làm cầu thủ bán thời gian. Với cậu, nhà báo là một trong những công việc ổn định.

Bước vào màn đua tài, Hoàng Sơn và Đức Kiên cùng giành được 50 điểm ở phần thi Khởi động, cùng dẫn đầu đoàn đua. Tiếp đến, Hoàng Đăng ghi 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 16 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tác phẩm “Giã từ …” ra đời năm 1929, lấy bối cảnh trong Thế chiến thứ nhất và được cho là cuốn sách “bán chạy đầu tiên” của tác giả Ernest Hemingway. Hoàng Sơn ghi điểm với đáp án “Vũ khí”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Ngoài các đồng vị bền, các nguyên tố hoá học còn có một số đồng vị không bền được gọi là đồng vị …, thường được sử dụng trong y học, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học.

Câu hỏi xuất hiện, Hoàng Đăng nhấn chuông trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật là “Năng lượng hạt nhân”. Nam sinh chuyên Hùng Vương đạt 60 điểm, cùng dẫn đầu với Hoàng Sơn. Đức Kiên 50 điểm.

Hoàng Đăng nhanh chóng giải đáp ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Đức Kiên đã tận dụng tốt các cơ hội để bứt phá về điểm số, vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Nam sinh Lai Châu đạt 160 điểm, Hoàng Đăng 110 điểm, Hoàng Sơn 100 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Kiên lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Cậu để Hoàng Đăng có cơ hội trả lời nhưng không ghi điểm ở câu đầu; để Hoàng Sơn ghi điểm ở câu cuối. Đức Kiên về vị trí với 140 điểm.

Hoàng Sơn cũng lựa chọn ba câu 20 điểm. Cậu ghi điểm hai câu đầu; câu cuối Đức Kiên có cơ hội trả lời nhưng không thể giành điểm. Hoàng Sơn về vị trí với 160 điểm, dẫn đầu đoàn đua.

Hoàng Đăng lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu; để mất điểm câu thứ hai vào tay Hoàng Sơn và câu cuối vào tay Hoàng Nguyên. Hoàng Đăng về vị trí với 80 điểm.

Hoàng Nguyên lựa chọn ba câu 30 điểm. Cậu giành điểm câu hỏi thứ hai có chọn Ngôi sao hi vọng, nhưng đánh mất điểm vào tay Hoàng Sơn ở câu cuối.

Hoàng Sơn là người đầu tiên giành vòng nguyệt quế ở quý IV Olympia 26.

Kết quả chung cuộc trận tuần mở màn quý IV Olympia 26, Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 195 điểm.

Nguyễn Đức Kiên (THPT Than Uyên, Lai Châu) về Nhì với 130 điểm. Cùng về thứ ba là Lê Hà Hoàng Đăng (THPT chuyên Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Nguyên (THCS & THPT Y Đôn, Gia Lai).