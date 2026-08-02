Bạn trẻ TPHCM thỏa thích trải nghiệm không gian số, đổi mới sáng tạo

TPO - Trong khuôn khổ các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, Ngày hội “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” mang đến cho đông đảo học sinh, sinh viên những trải nghiệm bổ ích về các sản phẩm khoa học, công nghệ, STEM, robotics, tài chính số...

Ngày 2/8, tại Trường THPT Phước Long, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” trong khuôn khổ các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè năm 2026.

Đây là hành động thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ thành phố trong các hoạt động chuyển đổi số gắn với xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp trong địa bàn dân cư.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - cho rằng ngày hội mang ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần triển khai Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động ngày hội. Ảnh: Ngô Tùng

Theo anh Khoa, mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi mô hình công nghệ được giới thiệu tại ngày hội có thể trở thành một hành động xanh thiết thực góp phần xây dựng TPHCM thông minh, xanh và phát triển bền vững.

“Chúng tôi mong rằng mỗi bạn trẻ sẽ là một hạt nhân chuyển đổi số, một đại sứ sống xanh tại nơi mình học tập, làm việc và sinh sống. Hãy bắt đầu từ những việc thật gần gũi như hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp thiếu nhi an toàn trên môi trường số, hay trồng thêm cây xanh, phân loại rác và hạn chế rác thải nhựa dùng một lần”, anh Nguyễn Đăng Khoa gửi gắm và cho rằng từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ, chúng ta sẽ tạo nên những chuyển động tích cực cho TPHCM thân yêu.

Ngày hội diễn ra nhiều sân chơi bổ ích, lý thú dành cho đông đảo học sinh, sinh viên như: trải nghiệm các sản phẩm khoa học, công nghệ, STEM, robotics, tài chính số, ngôn ngữ số; tập huấn kỹ năng số, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng; giao lưu, tìm hiểu nghiên cứu khoa học và các sân chơi lập trình, sáng tạo.

Đại biểu tham quan không gian triển lãm các sản phẩm khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Các hoạt động góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng, thúc đẩy “chuyển động xanh” thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ để tiết kiệm tài nguyên, giảm sử dụng giấy, tối ưu năng lượng và hình thành những giải pháp thân thiện với môi trường.

Các bạn học sinh sinh viên trải nghiệm các sản phẩm công nghệ.

Trong khuôn khổ ngày hội, Thành Đoàn TPHCM và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã ký kết phối hợp các nội dung gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ thành phố cùng các đơn vị đồng hành trao tặng các “Góc học tập số” cho các bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ là học sinh THPT vượt khó học tốt.

Ngày hội mang đến nhiều không gian vui chơi, học tập cùng công nghệ số, đổi mới sáng tạo.

Các em học sinh tham gia trải nghiệm lái xe điện trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Ngô Tùng

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM cũng triển khai thí điểm mô hình “1+1 - Đồng hành, kết nối, lan tỏa”, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn.

Theo đó mỗi Đoàn trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có thế mạnh sẽ kết nối, đồng hành và hỗ trợ một Đoàn trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố trong quá trình triển khai các chương trình, hoạt động của năm học 2026-2027.