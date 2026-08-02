Đo năng lực thay vì kiểm tra kiến thức cán bộ Đội

TPO - Thay vì tập trung kiểm tra kiến thức như trước, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026 lần đầu áp dụng mô hình huấn luyện theo định chuẩn năng lực, lấy thực hành và trải nghiệm làm thước đo. Đây được xem là bước đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới giáo dục.

Lễ khai mạc Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026, công nhận Huấn luyện viên cấp II Trung ương do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vào ngày 1/8 tại TP. Huế. Chương trình có sự tham gia của 164 cán bộ phụ trách Đội đến từ 32 tỉnh, thành phố.

Trại huấn luyện lần này diễn ra trong 13 ngày, gồm hai giai đoạn: học trực tuyến từ ngày 20-25/7 và huấn luyện tập trung từ ngày 1-7/8 tại TP. Huế. Với chủ đề Hương sắc Cố đô - Tinh hoa hội tụ, trại huấn luyện là sự kết hợp giữa giá trị văn hóa Huế và yêu cầu đổi mới công tác Đội trong giai đoạn mới.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương, cho biết mục tiêu của Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026 không chỉ là công nhận thêm các Huấn luyện viên cấp II Trung ương, mà hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ Đội có đủ bản lĩnh, năng lực và khát vọng để dẫn dắt đổi mới công tác Đội, truyền cảm hứng, chuyển giao tri thức và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trên cả nước.

"Điều kỳ vọng nhất không phải mỗi cán bộ phụ trách Đội mang về một tấm giấy chứng nhận, mà là sự trưởng thành về năng lực, tư duy và trách nhiệm của mỗi huấn luyện viên đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm lo, giáo dục thiếu nhi", anh Quân nhấn mạnh.



Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026, công nhận Huấn luyện viên cấp II Trung ương vừa khai mạc tại TP. Huế.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Đội trong giai đoạn mới, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026 lần đầu áp dụng chương trình huấn luyện theo Định chuẩn năng lực Huấn luyện viên cấp II Trung ương, lấy năng lực thực tiễn làm thước đo thay vì chỉ đánh giá kiến thức.

Theo đó, chương trình hướng đến hình thành và phát triển 5 nhóm năng lực cốt lõi của huấn luyện viên công tác Đội, gồm: năng lực chính trị, pháp luật và nền tảng nghề nghiệp; năng lực thiết kế, tổ chức và phát triển hoạt động Đội; năng lực huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ; năng lực tổng kết thực tiễn, đổi mới chuyên môn; và năng lực phát triển nghề nghiệp, lan tỏa chuyên môn.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Chương trình huấn luyện theo lần này lấy năng lực thực tiễn làm thước đo thay vì chỉ đánh giá kiến thức.

Toàn bộ chương trình được thiết kế theo phương châm học thông qua trải nghiệm - đánh giá thông qua thực hành, kết hợp giữa học trực tuyến, huấn luyện tập trung và đánh giá năng lực theo chuẩn đầu ra. Thay vì chỉ học lý thuyết, trại sinh sẽ trực tiếp thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục, xây dựng học liệu số, huấn cụ, video bài giảng và triển khai các hoạt động thực tế với thiếu nhi.

Nội dung huấn luyện cũng được cập nhật theo yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số, với các chuyên đề về AI, giáo dục số, công dân số, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và tâm lý trẻ em trong thời đại số. Bên cạnh đó, trại sinh sẽ trải nghiệm các mô hình giáo dục gắn với di sản văn hóa Huế thông qua 8 chủ đề xuyên suốt hành trình huấn luyện.

Kết thúc chương trình, các học viên đủ điều kiện sẽ được công nhận Huấn luyện viên cấp II Trung ương, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tập huấn, chuyển giao mô hình, biên soạn học liệu và đào tạo đội ngũ cán bộ phụ trách Đội trên phạm vi toàn quốc.