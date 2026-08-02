Trung ương Đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư đoàn xã, phường, đặc khu

TPO - Trung ương Đoàn sẽ tổ chức 9 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác đối với đội ngũ bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu. Chương trình bồi dưỡng gồm nhiều nội dung chuyên đề thiết thực, đáp ứng và dự báo các yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, Trung ương Đoàn sẽ tổ 9 lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu từ tháng 8 – 10/2026. Đối với từng lớp, hệ thống Elearning sẽ được Ban Tổ chức mở trong thời gian 10 ngày để học viên hoàn thành nội dung chương trình.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác, phát huy năng lực cho đội ngũ bí thư Đoàn các xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác.

Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ bí thư đoàn xã đáp ứng yêu cầu, xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Ảnh minh họa: Xuân Tùng

Cụ thể, các học viên sẽ được bồi dưỡng phương pháp nắm bắt xu hướng tâm lý, tư tưởng, nhu cầu, tình hình thanh niên và yêu cầu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới; mục tiêu và nội dung triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các vấn đề liên quan trong giai đoạn mới.

Quán triệt sâu sắc các chủ trương lớn của Đảng từ Nghị quyết số 57 đến nay, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và cụ thể hóa, định hướng các chương trình hành động của Đoàn trong nhiệm kỳ mới, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn gắn với chủ đề chương trình công tác năm 2026.

Đồng thời, các bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu sẽ được trang bị kỹ năng vận dụng linh hoạt kiến thức, phát huy nghiệp vụ được bồi dưỡng vào công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi.

Các nội dung về tham mưu cho cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền cùng cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đáp ứng các yêu cầu thực tiễn; nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành các hoạt động tại địa phương, đơn vị. Vận dụng, ứng dụng có hiệu quả các công cụ truyền thông, nền tảng chuyển đổi số trong công tác.

Về nội dung chương trình bồi dưỡng, bao gồm nhiều chuyên đề. Nổi bật có đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trên không gian mạng; kỹ năng, phương pháp tổ chức các chương trình, các phong trào của Đoàn xã, phường, đặc khu; nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại các cơ sở Đoàn trong tình hình mới.

Một số nội dung cần lưu ý trong triển khai công tác đoàn trường học, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; công tác tham mưu đối với cấp ủy, sự phối hợp với các ban, ngành tại địa phương và phương pháp công tác của bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu; một số điểm mới trong triển khai Phần mềm Quản lý đoàn viên.