Đồng Nai, Quảng Trị bắt tay thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII

TPO - Với tinh thần “hành động ngay”, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, Đồng Nai xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là khâu đột phá Quảng Trị cũng khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, công trình và phần việc thanh niên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá

Ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã xác định đưa Nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.

Anh Nguyễn Minh Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn Đồng Nai cho biết, điều quan trọng không chỉ là nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết mà phải bắt tay vào việc ngay, cụ thể hóa từng mục tiêu bằng những công trình, phần việc và kết quả thiết thực.

Anh Nguyễn Minh Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn Đồng Nai.

Anh Kiên cho biết, Thành Đoàn Đồng Nai đã ban hành Chương trình hành động, với các nhiệm vụ, giải pháp rõ người, rõ việc, rõ thời gian; đồng thời, chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. “Đây là cách để tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được triển khai thống nhất, đồng bộ, tạo khí thế thi đua ngay từ cơ sở”, anh Kiên nói.

Tinh thần hành động đó đã nhanh chóng được Thành Đoàn Đồng Nai cụ thể hóa bằng nhiều kết quả nổi bật. Hàng ngàn hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt về Đại hội Đoàn toàn quốc được tổ chức, giúp hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tiếp cận thông tin về Đại hội. Trên không gian mạng, các cấp bộ Đoàn đăng tải 14.509 tin, bài, infographic, video clip và sản phẩm truyền thông số, tạo sức lan tỏa với trên 7 triệu lượt tiếp cận và tương tác.

Thành Đoàn Đồng Nai xác định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá. Thành Đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động "Xung kích số" tại 12 cơ sở giáo dục, với trên 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia; triển khai Cuộc thi Web AI Hackathon 2026, với 32 đội thi; Hội thi Tin học trẻ TP. Đồng Nai, với 388 thí sinh và 72 sản phẩm sáng tạo; Cuộc thi Robotics, với 178 đội thi; cùng Ngày hội STEM, với 26 sản phẩm sáng tạo.

Cùng với đó, các đội hình "Bình dân học vụ số", "Mùa Hè số" được triển khai rộng khắp, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Minh Kiên cũng chia sẻ, việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống không chỉ thể hiện ở các chương trình chuyển đổi số mà còn được cụ thể hóa thông qua các phong trào tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "500 ngày đêm - Đoàn kết, Kỷ cương, Hiệu quả, Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại", thực hiện nhiều công trình thanh niên về xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới. Việc ứng dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên thông qua các chương trình livestream cũng thu hút hơn 11.500 lượt theo dõi và tương tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo anh Kiên, những kết quả bước đầu là minh chứng cho tinh thần hành động của tuổi trẻ Đồng Nai trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Thời gian tới, Thành Đoàn sẽ tiếp tục xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến và năng lực số; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hiện đại, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

"Với phương châm "mỗi cơ sở Đoàn một công trình, mỗi đoàn viên một việc làm thiết thực, mỗi cán bộ Đoàn là một tấm gương tiên phong", tuổi trẻ Đồng Nai quyết tâm biến Nghị quyết thành những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại", anh Nguyễn Minh Kiên khẳng định.

Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tiễn

Anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị chia sẻ, ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã khẩn trương ban hành kế hoạch, hướng dẫn để quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Mục tiêu là nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống Đoàn.

Anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Trong ngày 31/7 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 82 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc. Hội nghị thu hút gần 6.000 cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp tham gia học tập, nghiên cứu.

Theo anh Toản, cùng với Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành hướng dẫn và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, yêu cầu các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đa dạng hóa hình thức học tập để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.