Phát động hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2026

TPO - Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2026 là sân chơi để đội ngũ cán bộ Đoàn thể hiện năng lực bản thân và trau dồi kiến thức, kỹ năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Ngày 3/8, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu Trung ương phát động hội thi. Ảnh: Xuân Tùng

Bản lĩnh, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở.

Chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường, đặc khu là một trong 5 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lâm nêu rõ, Đại hội đã đặt ra yêu cầu toàn diện đối với phẩm chất, tác phong của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới thông qua rèn luyện "3 gần, 5 phải và 4 không".

Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2026 là giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Đối tượng hội thi năm nay là bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu hoặc phó bí thư tại những nơi chưa có bí thư.

Anh Lâm nhấn mạnh, hội thi là sân chơi bổ ích để các bí thư Đoàn phường, xã, đặc khu thể hiện năng lực bản thân và trau dồi kiến thức, kỹ năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tích hợp lý luận và thực hành công nghệ

Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ II năm 2026 được thiết kế khoa học, bài bản và hiện đại hơn, tích hợp sâu sắc giữa lý luận vững chắc và năng lực thực hành công nghệ tiên tiến.

Theo anh Lâm, vòng chung kết năm nay có điểm mới là bổ sung phần thi kiểm tra kiến thức; xây dựng mới luật chơi nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực của thí sinh, từ kiến thức, kỹ năng, đến tư duy, khả năng phân tích, quyết định, xử lý tình huống và bảo vệ quan điểm.

Ngân hàng câu hỏi sẽ tập trung kiểm tra toàn diện kiến thức của cán bộ Đoàn về chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Điều lệ Đoàn và công tác xây dựng Đoàn.

Bên cạnh đó là các tuyến nội dung về lịch sử truyền thống cách mạng; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên, cùng các kỹ năng lãnh đạo, tổ chức hoạt động, nắm bắt tư tưởng thanh niên, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Hội thi gồm 3 vòng thi. Cụ thể, vòng loại (hình thức trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam) diễn ra trong 4 tuần từ ngày nay đến ngày 29/8/2026. Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức trước ngày 11/10/2026.

Sau khi kết thúc vòng loại trực tuyến, Ban Tổ chức Hội thi sẽ gửi toàn bộ danh sách thí sinh tham gia đủ 4 tuần thi xếp theo thứ tự có tổng điểm cao nhất và thời gian hoàn thành ngắn nhất gửi cho các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc để lựa chọn tổ chức vòng thi cấp tỉnh và lựa chọn đại diện tham gia Vòng Chung kết toàn quốc.

Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 11/2026 tại Hà Nội. Ở vòng thi này, các thí sinh sẽ trải qua phần thi sáng tạo, trải nghiệm, kiến thức, từ đó lựa chọn 20 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng đối kháng trực tiếp trên sân khấu với các phần thi: thông thái, nhạy bén, bản lĩnh để tìm ra quán quân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hội thi. Ảnh: Xuân Tùng

Củng cố kiến thức, kỹ năng công tác

Ngay sau lễ phát động, hội thi đã diễn ra phần thi hưởng ứng. Tại điểm cầu trung ương phát động, anh Trương Phi Long - Bí thư Đoàn phường Long Biên (Hà Nội) cùng các bí thư Đoàn cơ sở tham gia thi trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Trương Phi Long bày tỏ hội thi năm nay diễn ra ngay sau kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc là "thời điểm vàng" để anh và đội ngũ bí thư đoàn cơ sở ôn luyện và nắm vững những định hướng mới nhất của T.Ư Đoàn dành cho thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, hội thi diễn ra vòng sơ loại trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm hoạt động, nội dung tăng "sức sống" của ứng dụng, hoạt động trên môi trường số của Đoàn.

Đặc biệt, hội thi cũng tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn nói chung, thí sinh tham gia hội thi tiếp cận, nghiên cứu tài liệu để trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng tham gia hội thi và phục vụ quá trình công tác thực tiễn.

Bí thư Đoàn cơ sở tham gia thi hưởng ứng. Ảnh: Xuân Tùng