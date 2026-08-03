Hà Nội: Khẩn trương rà soát, xử lý vi phạm hành lang giao thông đường bộ trước ngày 14/8

TPO - Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo trì hạ tầng đường bộ tăng cường tuần kiểm, khẩn trương xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn và đấu nối trái phép, hoàn thành báo cáo trước ngày 14/8.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa phát đi yêu cầu đối với các đơn vị quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố về việc khẩn trương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường bộ và các điểm đấu nối trái phép vào những tuyến đường đang khai thác.

Hà Nội tổng rà soát, xử lý các điểm đấu nối trái phép và vi phạm hành lang an toàn đường bộ trước ngày 14/8. (Ảnh minh hoạ)

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, chỉ đạo này được đưa ra nhằm thực hiện chủ trương của Sở Xây dựng Hà Nội về việc siết chặt công tác quản lý phần đất dành cho bảo vệ, bảo trì đường bộ. Thực tế thời gian qua cho thấy, trên địa bàn thành phố vẫn còn xuất hiện tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tự ý xây dựng công trình trái phép trong phạm vi đất bảo vệ đường bộ và mở các điểm đấu nối trái phép vào hệ thống đường đang vận hành.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, các nhà thầu quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ được giao nhiệm vụ tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm từ sơ khai. Trong đó, công tác rà soát tập trung trọng tâm vào các trường hợp mở đường đấu nối trái phép, hành vi chiếm dụng phần đất bảo vệ công trình và xây dựng trái phép trong hành lang an toàn giao thông.

Cùng với việc rà soát, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông yêu cầu các đơn vị duy trì, bảo trì phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và Phòng Kiểm tra giao thông vận tải để tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, các nhà thầu phải khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác rà soát, xử lý và gửi báo cáo kết quả về Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trước ngày 14/8/2026. Đồng thời, các Phòng Giám sát địa bàn có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả quản lý kết cấu hạ tầng.

Việc siết chặt kiểm tra và xử lý vi phạm được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ vững chắc kết cấu hạ tầng giao thông Thủ đô, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời loại bỏ các điểm nguy cơ gây mất an toàn giao thông do đấu nối và lấn chiếm trái phép gây ra.