Nữ sinh ngành khoa học, kỹ sư phần mềm đến với Hoa hậu Việt Nam

TPO - Không chỉ là sân chơi của nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 còn hội tụ nhiều cô gái có hành trang tri thức ấn tượng. Những thí sinh sở hữu IELTS 8.5, bằng thạc sĩ, tốt nghiệp loại giỏi hay thành thạo nhiều ngoại ngữ ghi dấu ấn tại cuộc thi.

Thí sinh hoa hậu có chứng chỉ HSK 4, IELTS 8.5

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, nhiều thí sinh tham dự sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức tại TPHCM sáng 1/8 còn ghi dấu ấn với học vấn và khả năng ngoại ngữ. Đến với cuộc thi, nhiều cô gái không xem đây đơn thuần là hành trình chinh phục vương miện mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: có tri thức, bản lĩnh, giàu khát vọng cống hiến và luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân.

Đinh Diệu Anh là một trong những gương mặt có học vấn nổi bật tại vòng sơ khảo. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cô vừa tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương. Với Diệu Anh, Hoa hậu Việt Nam không phải quyết định nhất thời mà là giấc mơ đã được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.

﻿ ﻿ Đinh Diệu Anh có học vấn tốt. Ảnh: Hồng Phúc.

"Đây là ước mơ từ bé của tôi. Tôi đã dành một khoảng thời gian đủ dài để hoàn thiện bản thân, từ kiến thức, kỹ năng đến sự tự tin. Nếu tham gia sớm hơn, có lẽ tôi chưa đủ sẵn sàng. Đến năm nay, tôi cảm thấy mình đã có thể tự tin bước vào cuộc thi", Diệu Anh nói. Không chỉ có nền tảng học vấn tốt, Diệu Anh còn sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11. Cô đã đạt chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đang tiếp tục học tiếng Hàn và đặt mục tiêu sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ.

Song song với việc học, người đẹp trau dồi các kỹ năng trình diễn, dẫn chương trình và biên tập. Hiện Diệu Anh làm việc tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng vẫn nuôi dưỡng ước mơ trở thành MC, biên tập viên song ngữ. "Tôi luôn cố gắng tích lũy thêm kiến thức, ngoại ngữ cũng như các kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi công việc mình yêu thích và có cơ hội xuất hiện trước công chúng", Diệu Anh nói.

Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5. Ảnh: Dương Triều.

Lê Thị Hạnh Dung cũng để lại ấn tượng với bảng thành tích học tập đáng nể. Thí sinh sinh năm 2000 đến từ Đà Nẵng đã hoàn thành chương trình thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (Master's degree in TESOL) và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5. Không chỉ có nền tảng học thuật vững chắc, Hạnh Dung còn có năng khiếu về vũ đạo. Sự kết hợp giữa tri thức, ngoại ngữ và kỹ năng trình diễn giúp cô tự tin thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sinh viên ngành y dược, kỹ thuật không ngại thử sức

Một gương mặt khác thu hút sự chú ý là Trần Nguyễn Như Ý, vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành Dược, Trường Đại học Y Dược TPHCM. Cô thuộc nhóm 10% sinh viên có kết quả học tập loại giỏi của ngành và từng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thay vì ngay lập tức theo đuổi chương trình thạc sĩ hay bắt đầu công việc chuyên môn, Như Ý quyết định dành cho mình một trải nghiệm mới tại Hoa hậu Việt Nam.

Theo nữ sinh, sinh viên các ngành y dược hay kỹ thuật thường ít xuất hiện tại các cuộc thi nhan sắc. Chính điều đó càng thôi thúc cô bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những khả năng mới của bản thân.

Trần Nguyễn Như Ý tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh: Dương Triều.

"Tôi muốn cho mình cơ hội trải nghiệm những điều chưa từng trải qua trước khi thực hiện các dự định tiếp theo trong tương lai. Điều tôi mong muốn mang đến cuộc thi không chỉ là hình ảnh của một dược sĩ trẻ mà còn là tinh thần cống hiến và giá trị của tri thức ", Như Ý chia sẻ.

Đằng sau thành tích học tập ấn tượng là phương pháp học tập khoa học. Sau mỗi bài giảng, Như Ý đều tự hệ thống lại kiến thức bằng cách diễn đạt của chính mình thay vì học thuộc lòng.

Sau cuộc thi, Như Ý dự định tiếp tục học lên thạc sĩ và hoàn thiện các chứng chỉ chuyên môn để theo đuổi con đường dược học.

Thí sinh Lê Phương Ngân học ngành ngành Kỹ sư phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam.

Chia sẻ tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, cô cho biết đây là ngành học khá khó và thường có ít nữ sinh theo đuổi. Tuy nhiên, chính tiềm năng phát triển của lĩnh vực công nghệ đã thôi thúc cô lựa chọn.

Theo Phương Ngân, công nghệ là xu hướng của tương lai và có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Phương Ngân mong muốn sau này có thể đóng góp một phần vào sự phát triển đó bằng chuyên môn của mình.

Dù theo học một ngành kỹ thuật, Phương Ngân vẫn dành nhiều sự yêu thích cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đó cũng là lý do cô quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026.

"Tôi muốn cuộc sống của mình có sự cân bằng hơn. Bên cạnh công việc kỹ thuật, em cũng muốn thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác. Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng để nhiều bạn nữ mạnh dạn theo đuổi các ngành khoa học, kỹ thuật và chứng minh rằng phụ nữ vừa có thể giỏi chuyên môn, vừa có thể tự tin, tỏa sáng", cô chia sẻ.

Lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc, Phương Ngân thừa nhận có chút áp lực khi chứng kiến nhiều thí sinh xinh đẹp và tài năng. Cô cũng cho biết bản thân không có lợi thế về chiều cao so với nhiều thí sinh khác, nhưng vẫn lựa chọn xuất hiện với hình ảnh tự tin và thoải mái nhất.

"Từ những chia sẻ của ban tổ chức, tôi cảm nhận cuộc thi luôn tôn trọng vẻ đẹp và cá tính riêng của mỗi thí sinh. Điều đó giúp tôi tự tin là chính mình", cô nói.

Sau khi hoàn thành vòng nhân trắc học và phỏng vấn kín, nữ sinh ngành Kỹ sư phần mềm bày tỏ ấn tượng với sự chu đáo của ban tổ chức. Theo cô, sự động viên và hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên cùng ê-kíp đã giúp các thí sinh giảm bớt căng thẳng và có tâm lý thoải mái hơn trong suốt buổi sơ khảo.

Huỳnh Bảo Ngân - 21 tuổi - sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM - cũng chia sẻ về ngành học và dự định tương lai.

Thí sinh Lê Phương Ngân (trái) cho biết áp lực khi chứng kiến nhiều thí sinh xinh đẹp và tài năng. Ảnh: Dương Triều.

Chia sẻ tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngân cho biết sau khi tốt nghiệp mong muốn trở thành kỹ sư công nghệ thực phẩm và tiếp tục học lên thạc sĩ nếu có điều kiện.

Lựa chọn theo học một ngành thuộc khối khoa học - kỹ thuật, Bảo Ngân khẳng định điều đó không phải rào cản khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Theo cô, việc theo đuổi tri thức và khát vọng chinh phục những trải nghiệm mới hoàn toàn có thể song hành.

"Tôi đã theo dõi Hoa hậu Việt Nam từ lâu và luôn mong muốn một lần được thử sức. Tôi muốn biết bản thân có thể đi được đến đâu và sau này sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội của tuổi trẻ", Bảo Ngân chia sẻ.

Lần đầu tham gia vòng sơ khảo, nữ sinh thừa nhận bản thân khá hồi hộp khi bước vào phần phỏng vấn. Tuy nhiên, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Bảo Ngân cũng bày tỏ ấn tượng với khâu tổ chức của cuộc thi, đặc biệt là vòng nhân trắc học.