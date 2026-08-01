Cô gái IELTS 8.0, hiến máu đều đặn 3 tháng/lần đến Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Không chỉ mang theo khát vọng chinh phục vương miện, nhiều thí sinh đến vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 kể câu chuyện đời đầy nghị lực.

Dậy từ 3h sáng để thi Hoa hậu Việt Nam

Từ 7h sáng 1/8, gần 100 thí sinh có mặt tại TPHCM tham dự vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026. Không khí bên ngoài hội trường rộn ràng nhưng cũng đầy hồi hộp. Nhiều cô gái cho biết họ thức dậy từ 3-4h sáng để trang điểm, chuẩn bị trang phục và có mặt đúng giờ.

Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 66, Đồng Tháp) là một trong số đó. Hoa khôi Đại học Đồng Tháp thức dậy từ 3h sáng để chuẩn bị cho ngày đặc biệt.

"Lúc đến nơi, tôi thấy ai cũng đẹp. Ban tổ chức, ban giám khảo rất chuyên nghiệp và có tâm", Anh Thư chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam là giấc mơ của nhiều cô gái. Họ nghiêm túc đến với cuộc thi và mong muốn có thêm những trải nghiệm đáng nhớ tuổi thanh xuân. Ảnh: Dương Triều.

Với cô, mục tiêu lớn nhất không phải chiếc vương miện mà là có một thanh xuân đáng nhớ, được học hỏi từ những cô gái khác và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. "Tôi muốn trải nghiệm không khí của một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Dù đi tiếp hay không, tôi cũng không có gì phải nuối tiếc", cô nói.

Huỳnh Thị Ngọc Oanh (SBD 54), Á khôi 1 Đại học Công Thương TPHCM, cũng bắt đầu ngày mới từ 3h sáng. Khi bước vào hội trường, cô không khỏi choáng ngợp. "Tôi thấy mình nhỏ bé trước rất nhiều bạn xinh đẹp, tài năng. Nhưng chính điều đó khiến tôi muốn học hỏi nhiều hơn", Ngọc Oanh nói.

Cô quan niệm không cần chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu, hãy bắt đầu để trở nên hoàn hảo hơn.

Nguyễn Thị Thùy Trang (SBD 55), sinh viên Đại học Công Thương TPHCM, cũng có chung tâm trạng. Từng là người khá nhút nhát, cô đến với Hoa hậu Việt Nam để thay đổi chính mình. "Tôi muốn cải thiện khả năng giao tiếp, hướng ngoại hơn và tự tin hơn. Nếu có cơ hội, tôi muốn tỏa sáng theo cách riêng của mình", Thùy Trang chia sẻ.

Không ít thí sinh xem Hoa hậu Việt Nam là cột mốc để thử thách bản thân. Nguyễn Trương Phương Linh (SBD 60) gặp sự cố trên đường nên đến địa điểm sơ khảo muộn hơn dự kiến. Dù vậy, cô vẫn kịp hoàn tất thủ tục và bước vào các phần thi.

"Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn, truyền cảm hứng cho những người dám thử, dám làm. Ban đầu tôi khá bối rối nhưng sau đó tự động viên mình bình tĩnh hơn", Phương Linh nói.

Theo cô, không khí cuộc thi chuyên nghiệp và hội trường hoành tráng hơn nhiều so với những gì từng tưởng tượng.

Những vết sẹo của tuổi trẻ

Trong số các thí sinh, Cao Gia Vy (SBD 27) gây ấn tượng khi mang đến cuộc thi dự án "Trời lại sáng" - sáng kiến hỗ trợ sơ cứu tinh thần cho người dân sau thiên tai.

Gia Vy cho biết từng có ba tháng thực tập tại Sri Lanka. Những trải nghiệm ở nước ngoài giúp cô hiểu giá trị của sự sẻ chia. "Tôi từng có giai đoạn bế tắc. Khi được mọi người lắng nghe và chia sẻ, tôi nhận ra sức mạnh của sự đồng cảm. Tôi muốn nhiều người biết đến dự án của mình hơn", cô nói.

Điều khiến Gia Vy bất ngờ nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không phải sự cạnh tranh mà là sự thân thiện giữa các thí sinh.

"Nhiều người nghĩ các cô gái sẽ ganh đua, nhưng phải đến đây mới thấy chúng tôi hỗ trợ nhau từng chút một, từ chỉnh trang phục, chỉnh dáng, cho mượn sạc pin đến thuốc nhỏ mắt. Không khí rất dịu dàng", cô kể.

Thí sinh Nguyễn Thảo Nguyên (SBD 28, đến từ Nghệ An).

Nhiều thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 có thành tích học tập, hoạt động xã hội đáng nể. Ảnh: Dương Triều.

Một trong những câu chuyện đặc biệt tại vòng sơ khảo phía Nam là Nguyễn Thảo Nguyên (SBD 28, đến từ Nghệ An). Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, cô đi du học từ năm 14 tuổi và tự làm thêm để trang trải học phí. Thảo Nguyên từng làm đầu bếp sơ chế cá, chuyên viên trang điểm, nhân viên ngân hàng...

"Trên tay tôi vẫn còn những vết bỏng, vết sẹo từ thời gian làm thêm", cô nói.

Bên cạnh học tập, Thảo Nguyên nhiều lần hiến tóc cho bệnh nhân ung thư vú và đều đặn hiến máu ba tháng một lần. Cô cho biết chương trình Chủ nhật Đỏ của Báo Tiền Phong là một trong những lý do thôi thúc mình đăng ký Hoa hậu Việt Nam.

"Tôi mong có cơ hội tham gia Chủ nhật Đỏ. Với tôi, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn", cô chia sẻ.

Thảo Nguyên hiện chuẩn bị hoàn thành chương trình đại học với thành tích xuất sắc tại Australia, từng đạt IELTS 8.0 và được nhận vào chương trình thạc sĩ của hai trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ nhất trong ngày sơ khảo lại là sự gần gũi của ban giám khảo.

"Tôi nghĩ phòng phỏng vấn sẽ rất áp lực. Nhưng mọi người chỉ lắng nghe câu chuyện của tôi, hỏi sâu hơn về con người mình. Điều đó khiến tôi thấy rất thoải mái", cô nói.