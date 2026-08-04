Nghĩa cử nhân văn ở 'Ngân hàng máu sống' Công an tỉnh Nghệ An

TPO - Hơn 5 năm qua, câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An đã trở thành điểm tựa của nhiều bệnh nhân trong những thời khắc sinh tử. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần một cuộc gọi khẩn, những cán bộ, chiến sĩ lại sẵn sàng hiến những giọt máu hồng, góp phần giữ lại sự sống và lan tỏa nghĩa cử nhân văn.

Những cuộc gọi không hẹn trước

Cuối tháng 7/2026, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng nguy kịch. Người bệnh cần truyền tiểu cầu khẩn cấp để đủ điều kiện bước vào ca phẫu thuật. Thông tin lập tức được chuyển đến Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An.

Đại úy Nguyễn Hoàng Điệp tham gia hiến máu tiểu cầu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trên nhóm Zalo của câu lạc bộ, dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên: “Cần gấp người hiến tiểu cầu”. Không một phút chần chừ, Đại úy Nguyễn Hoàng Điệp - cán bộ Công an xã Yên Xuân nhanh chóng liên hệ người nhà bệnh nhân rồi có mặt để hiến tiểu cầu. Nhờ nguồn máu được bổ sung kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Đó chỉ là một trong rất nhiều cuộc gọi khẩn mà các thành viên của câu lạc bộ đã quen thuộc suốt nhiều năm qua. Có những cuộc gọi đến lúc nửa đêm. Có những lần vào đúng ngày nghỉ, dịp lễ, Tết. Thậm chí, có người đang chuẩn bị bữa cơm cùng gia đình cũng lập tức lên đường. Bởi họ hiểu, ở đầu dây bên kia luôn có một người đang giành giật sự sống từng phút.

Đại úy Lê Quốc Huy - Bí thư Chi đoàn Công an phường Thành Vinh tham gia hiến máu.

Đại úy Lê Quốc Huy - Bí thư Chi đoàn Công an phường Thành Vinh, vẫn nhớ như in lần đầu tiên hiến máu vào năm 2012 khi còn là sinh viên. “Hồi ấy, tôi cũng hồi hộp như nhiều người khác. Nhưng khi biết bệnh nhân đang nguy kịch cần máu gấp, tôi nghĩ nếu mình có thể góp một phần để cứu một người thì chẳng có lý do gì để từ chối”, anh chia sẻ.

Từ lần đầu ấy, việc hiến máu trở thành thói quen trong cuộc sống của người chiến sĩ trẻ. Mỗi năm, anh đều đặn hiến máu từ 2-3 lần. Đến nay, anh đã có hơn 20 lần hiến máu, trong đó nhiều lần hiến máu khẩn cấp để cứu người.

Mới đây nhất, nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh về một bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, thiếu máu nghiêm trọng cần gấp tiểu cầu, anh lập tức xin phép chỉ huy đơn vị để đến bệnh viện. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng giọt máu mình cho đi có thể giúp ai đó tiếp tục được sống. Chừng đó đã là niềm vui rất lớn rồi”, Đại úy Huy tâm sự.

Ban thanh niên Công an tỉnh Nghệ An thường xuyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Nhiều nữ cán bộ công an cũng âm thầm góp sức bằng những giọt máu nghĩa tình. Nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt, Trung tá Phan Thị Thùy Dung - cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chia sẻ, vào mùng 3 Tết Nguyên đán năm 2025, khi đang thực hiện nhiệm vụ, chị và đồng đội nhận được thông tin một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang nguy kịch, cần gấp 4 đơn vị máu.

Không chút chần chừ, chị đã lập tức đến Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An đăng ký hiến máu. Nhờ nguồn máu được bổ sung kịp thời, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. “Mỗi lần hiến máu, tôi đều mong những giọt máu của mình sẽ mang đến thêm cơ hội sống cho người bệnh. Đó cũng là niềm hạnh phúc và động lực để tôi tiếp tục đồng hành với hoạt động ý nghĩa này”, chị Dung bày tỏ.

Trung tá Phan Thị Thùy Dung (trái) cùng đồng đội tham gia hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch. ﻿

Những thời điểm chưa đủ điều kiện hiến máu do chưa đủ thời gian giữa hai lần hiến, nữ Trung tá chủ động đăng thông tin lên mạng xã hội, tìm người cùng nhóm máu để hỗ trợ bệnh nhân. Có lẽ, với những thành viên của câu lạc bộ, điều quý giá nhất không phải là con số bao nhiêu lần hiến máu, mà là bao nhiêu người đã được níu lại sự sống.

Lan tỏa những giọt máu của lòng nhân ái

Thành lập năm 2021, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An quy tụ hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi bệnh viện cần. Sau 5 năm hoạt động, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ bổ sung nguồn máu trong những thời điểm khan hiếm, câu lạc bộ còn kịp thời hỗ trợ nhiều ca cấp cứu đặc biệt, từ nạn nhân tai nạn giao thông, bệnh nhân hiểm nghèo cho đến chính những cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” có gần 20 lần tham gia hiến máu.

Trung tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, cho biết, bên cạnh việc duy trì lực lượng hiến máu khẩn cấp, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn là lực lượng nòng cốt trong các chương trình hiến máu tình nguyện.

“Chúng tôi xác định hiến máu cứu người không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân đối với cộng đồng. Vì vậy, Ban Thanh niên luôn duy trì câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp, đồng thời tích cực tuyên truyền để ngày càng có nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu”, Trung tá Nguyễn Đình Khánh chia sẻ.

"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Từ phong trào ấy, hàng nghìn đơn vị máu đã được trao tặng, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Điều quý giá hơn cả không chỉ là những con số, mà là niềm hy vọng được thắp lên sau mỗi lần hiến máu: nụ cười của người bệnh, niềm hạnh phúc của người thân và sự bình yên trong lòng những cán bộ, chiến sĩ khi biết giọt máu của mình đã góp phần giữ lại một cuộc đời.

Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, những dòng tin nhắn khẩn vẫn đều đặn xuất hiện trên điện thoại của các thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An. Và ở đầu bên kia, luôn có những người sẵn sàng trả lời: “Tôi có mặt”.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An tham gia hiến máu.

Có lẽ, đó cũng là cách những người chiến sĩ Công an Nghệ An thực hiện lời thề bảo vệ Nhân dân theo một cách rất đặc biệt. Không chỉ giữ gìn bình yên bằng nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, họ còn lặng lẽ trao đi những giọt máu hồng, để níu giữ sự sống và thắp lên hy vọng cho những người đang đứng giữa ranh giới mong manh của sinh tử.