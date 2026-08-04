David Beckham ở cách con trai Brooklyn 5 phút đi bộ nhưng không gặp mặt

TPO - Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz nghỉ dưỡng cùng Elton John tại miền Nam nước Pháp. Hai người xuất hiện cách David và Victoria Beckham khoảng 5 phút đi bộ nhưng không gặp mặt.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vừa có chuyến nghỉ dưỡng cùng Elton John - cha đỡ đầu của Brooklyn - và chồng ông, David Furnish, tại miền Nam nước Pháp.

Ngày 3/8, Brooklyn và Nicola chia sẻ hình ảnh lưu trú tại Castel Mont-Alban, biệt thự của Elton John nằm trên đồi, nhìn xuống thành phố Nice. Bất động sản mang phong cách Belle Époque được truyền thông Anh định giá khoảng 15 triệu bảng.

Elton John thường dành thời gian nghỉ hè tại đây cùng David Furnish và hai con trai Zachary, Elijah. David và Victoria Beckham trước đó từng được đón tiếp tại biệt. Trong loạt ảnh, Nicola mặc váy ngắn, chụp ảnh trong khuôn viên nhiều cây xanh. Brooklyn xuất hiện với trang phục thoải mái. Buổi tối, cả hai thay trang phục dự tiệc và chụp ảnh cùng Elton John ở ban công.

Brooklyn Beckham và vợ đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Pháp.

Trước khi tới biệt thự, Brooklyn và Nicola nghỉ dưỡng trên du thuyền của Elton John. Brooklyn mặc áo phông, quần denim và đội mũ lưỡi trai. Nicola chọn váy ren trắng, giày cao gót thấp và túi họa tiết. Hai người nắm tay khi rời du thuyền. Elton John là cha đỡ đầu của cả Brooklyn và em trai anh, Romeo Beckham.

David và Victoria Beckham cũng xuất hiện tại Saint-Tropez cùng thời điểm, tới dùng bữa ở nhà hàng Cherry. Trong khi đó, Brooklyn cùng Nicola và David Furnish đi dạo, ghé cửa hàng Jacquemus rồi mua kem tại tiệm Barbarac.

Nhà hàng nơi vợ chồng Beckham dùng bữa chỉ cách tiệm kem Brooklyn ghé khoảng 5 phút đi bộ. Hai bên không gặp nhau và cũng không có thông tin cho thấy họ chủ động liên lạc để sắp xếp cuộc gặp. Brooklyn không tham gia kỳ nghỉ thường niên của gia đình Beckham. Anh chọn dành thời gian với Nicola, Elton John và David Furnish.

Mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ căng thẳng từ năm 2025. Đầu năm nay, con trai cả nhà Beckham công khai loạt chia sẻ dài trên mạng xã hội, đưa ra nhiều cáo buộc về David và Victoria Beckham.

Beckham và Victoria suýt chạm mặt con trai, chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi bộ.

Brooklyn tuyên bố không muốn hòa giải, đồng thời cho rằng bố mẹ đặt hình ảnh công chúng lên trên quan hệ gia đình và nhiều lần can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh. Anh cũng nhắc lại những bất đồng ở lễ cưới năm 2022.

Brooklyn cho rằng mẹ khiến anh không thoải mái khi tham gia phần khiêu vũ trong tiệc cưới. Anh còn cáo buộc bố mẹ tìm cách gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Nicola. Những nội dung này xuất phát từ chia sẻ một phía của Brooklyn. David và Victoria không phản hồi.

Tháng 4, khi được hỏi về rạn nứt gia đình, Victoria không nhắc tên Brooklyn nhưng cho biết vợ chồng cô luôn yêu thương và cố gắng trở thành những người bố, người mẹ tốt nhất có thể. David sau đó từ chối bình luận, cho rằng đây là chuyện riêng tư.

Brooklyn vắng mặt tại một số sự kiện gần đây của gia đình, gồm sinh nhật 15 tuổi của em gái Harper và lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của David. Anh cũng không công khai chúc mừng sinh nhật hoặc các cột mốc của bố mẹ.