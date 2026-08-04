Mỹ xuống thang để đàm phán, Iran đáp trả bằng tuyên bố cứng rắn

TPO - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran không chỉ là cuộc chiến chống lại một quốc gia. Mà đó là cuộc chiến chống lại toàn bộ khu vực và chống lại an ninh của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. (Ảnh: Reuters)

Trả lời báo giới ngày 3/8, ông Baghaei nói: “Trong 5 tháng qua, chúng ta đã tận mắt chứng kiến ​​sự hiện diện quân sự của Mỹ. Việc lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ và cơ sở quân sự của các quốc gia ở rìa phía nam Vịnh Ba Tư đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất an cho tất cả quốc gia trong khu vực. Do đó, việc các quốc gia muốn nỗ lực ngăn chặn tình hình này leo thang là điều tự nhiên”.

Theo ông Baghaei, Pakistan hiện vẫn đang đóng vai trò trung gian hòa giải trong các vấn đề liên quan đến Iran và Mỹ, còn Qatar đang tiếp tục giúp đỡ trong những trường hợp cần thiết.

Trung Quốc cũng “lo ngại về sự leo thang xung đột và bất ổn”, do đó "họ đang cố gắng sử dụng khả năng của mình để ngăn chặn tình hình leo thang”, ông Baghaei nói, nhưng nhấn mạnh rằng không có trung gian hòa giải mới nào trong các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn cho biết, Iran đã tiến hành đàm phán với Oman trong 7 - 8 ngày qua. “Đã có một số tiến triển”, ông nói. “Các cuộc đàm phán với các quan chức trong và ngoài khu vực cũng đang được tiến hành”.

Đáng chú ý, Iran và Oman - hai nước dọc theo eo biển Hormuz - hiện đang thảo luận về một tuyến đường an toàn tạm thời qua eo biển này.

“Việc thống nhất một tuyến đường và đảm bảo an toàn vận chuyển qua eo biển Hormuz là điều kiện cần thiết để mở cửa tuyến đường thủy này. Nhưng đó không phải là điều kiện đủ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với các phóng viên ở Tehran. “Eo biển Hormuz không bị đóng cửa do bất đồng quan điểm giữa Iran và Oman. Mà là do hành động của Mỹ và Israel”.

Những phát ngôn của ông Baghaei được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để nối lại các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, ông Baghaei cho biết, hiện không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Mỹ. “Chúng tôi sẽ không tiếp đón phái đoàn hay làm khách của bất kỳ quốc gia nào trong những ngày này”, ông Baghaei nói.