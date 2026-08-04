Quân đội Nga dội hỏa lực đánh sập cây cầu chiến lược ở Ukraine

TPO - Một cây cầu chiến lược đóng vai trò cầu nối vận chuyển hàng hóa từ Romania sang Ukraine được cho là đã bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công gần đây của Nga.

Vụ tấn công ban đêm nhằm vào cầu Zatoka ở vùng Odessa của Ukraine được cho là đã khiến một phần cây cầu bị sập. Các trang tin trực tuyến về quân sự của Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy các cuộc tấn công trong đêm và thiệt hại được ghi nhận vào sáng hôm sau.

Video các vụ tấn công và hình ảnh sau đó cho thấy cây cầu bị hư hại. (Nguồn: RT)

Cây cầu này rất quan trọng đối với hàng hóa vận chuyển đến và đi từ Ukraine qua các cảng của Romania. Tuyến đường này - một tuyến đường thay thế cho các chuyến vận chuyển trực tiếp qua các cảng ở vùng Odessa và Nikolaev - có công suất hạn chế, nhưng vẫn hoạt động sau khi các công ty thương mại bị ngăn cản sử dụng các cảng của Ukraine do mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Nga.

Vị trí cầu Zatoka. (Ảnh: RT)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo các cuộc tấn công xung quanh Odessa và Nikolaev gần như hằng ngày, tuyên bố nhắm mục tiêu vào lĩnh vực hậu cần quân sự của Ukraine. Tuyên bố mới nhất của Nga vào sáng 3/8 cho biết, máy bay không người lái của nước này đã tấn công ba tàu chở hàng trên biển và một tàu khác neo đậu ở Nikolaev.

Đêm trước đó, lực lượng Nga được cho là đã tấn công một tàu biển và hai tàu vận tải ở Nikolaev, cũng như một tàu kéo mà lực lượng Ukraine đã chuyển đổi thành bệ phóng xuồng không người lái.

Các báo cáo về thiệt hại đối với cầu Zatoka, chưa được phía Ukraine xác nhận, xuất hiện trong bối cảnh leo thang mạnh mẽ các cuộc tấn công lẫn nhau vào cơ sở hạ tầng hậu cần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khởi xướng các cuộc tấn công vào tháng trước khi ông tuyên bố một “chiến dịch gây áp lực” kéo dài 40 ngày chống lại Nga. Các cuộc tấn công trả đũa của Mátxcơva đã làm tê liệt những chuyến vận chuyển hàng hóa trực tiếp bằng đường biển đến và đi từ Ukraine qua Biển Đen.

Nghị sĩ Daniil Getmantsev, một thành viên đảng cầm quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng các chủ doanh nghiệp Ukraine đang “tuyệt vọng” trước sự gián đoạn ngày càng tăng đối với ngành vận tải của đất nước. Ông so sánh tâm lý tiêu cực trong giới doanh nghiệp với tình hình khi cuộc xung đột leo thang vào năm 2022.

Đã có những báo cáo về tình trạng kho thóc bị quá tải ở Ukraine do việc tạm ngừng xuất khẩu đường biển và các nhà máy luyện kim phải đóng cửa do chi phí tăng cao.