Quốc hội thảo luận các dự án luật về quân sự, quốc phòng, dầu khí

TPO - Hôm nay (4/8), Quốc hội thảo luận hàng loạt dự án luật quan trọng về quốc phòng, dầu khí và cho ý kiến đối với nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 4/8, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 2 dự án: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án luật này.

Quốc hội họp phiên khai mạc ngày 3/8. Ảnh: Như Ý

Ngay sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Đồng thời, các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến về Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trước đó, trong ngày họp đầu tiên (ngày 3/8), Quốc hội đã nghe các tờ trình dự án luật, đồng thời xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Cụ thể, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình sau khi ông được điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Cùng với đó, Quốc hội cũng đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.