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Nước suối đổi màu, đề nghị công an làm rõ

Phạm Trường

TPO - Dòng nước suối chảy ra sông Ngang (xã Thạch Quảng, Thanh Hóa) bất ngờ chuyển màu nâu xám, bốc mùi hôi tanh bất thường khiến người dân và địa phương lo lắng.

Ngày 3/8, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân dòng nước suối Xú, chảy ra sông Ngang đoạn chảy qua địa bàn đổi màu, có mùi hôi tanh.

Theo lãnh đạo địa phương, sáng 2/8, xã nhận được phản ánh của người dân về việc tại Suối Xú, khu vực đồi Rồm, thôn Lâm Sơn xuất hiện dòng nước màu nâu xám, có mùi hôi tanh bất thường chảy ra sông Ngang. Xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp với Công an sở tại, trực tiếp khảo sát hiện trường.

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Hình ảnh nước suối đổi màu, bốc mùi vào ngày 2/8.

Kết quả kiểm tra xác định, dòng nước từ Suối Xú lại có màu nâu xám, kèm theo mùi hôi tanh rõ rệt. Khu vực này nằm cách Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khoảng 2 km, cách Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope khoảng 3,2 km và chỉ cách khu dân cư thôn Lâm Sơn khoảng 300m. Hiện tượng này được ghi nhận kéo dài khoảng 5 km.

“Hiện tượng nước sông đổi màu và bốc mùi hôi tanh là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động sản xuất, chăn nuôi và đời sống của người dân nếu không được xử lý kịp thời. Xã đã báo cáo lên UBND tỉnh, đề nghị công an và ngành chức năng vào cuộc làm rõ”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Theo UBND xã Thạch Quảng, qua kiểm tra bằng mắt thường, cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở xác định chính xác nguồn phát sinh hay nguyên nhân gây ô nhiễm. Về nghi vấn trại lợn xả thải ra môi trường, lãnh đạo địa phương cho biết chưa thể kết luận do phải chờ kết quả quan trắc, lấy mẫu và phân tích môi trường, đồng thời kiểm tra toàn diện các nguồn xả thải có khả năng tác động đến lưu vực.

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Trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa đóng ở xã Thạch Quảng.

Chính quyền địa phương đã báo sự việc tới Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đề nghị cử cán bộ chuyên môn lên hiện trường để quan trắc, lấy mẫu nước, phân tích các chỉ số môi trường nhằm xác định nguyên nhân, nguồn phát sinh và mức độ ảnh hưởng của hiện tượng bất thường. Cùng với đó, địa phương có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp kiểm tra, xác minh vụ việc.

Xã Thạch Quảng hiện có 3 trại chăn nuôi lợn của 3 doanh nghiệp, với quy mô tổng đàn hơn 260.000 con, gồm: Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam); trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa; Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn. Các công ty chăn nuôi này đều từng dính các vi phạm pháp luật về môi trường, bị xử phạt hàng trăm triệu đồng đến xử lý hình sự.

Phạm Trường
#ô nhiễm #môi trường #Thạch Quảng #nước suối #công an #chăn nuôi #địa phương #Thanh Hóa

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