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Pháp luật

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Bóc gỡ đường dây môi giới làm giả giấy phép lái xe trên facebook

Phùng Quang

TPO - Từ lời rao "không cần học, không cần thi" trên facebook, một đường dây môi giới làm giấy phép lái xe giả đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an xã Phước Hậu đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, sau khi phát hiện đường dây môi giới làm giả giấy phép lái xe (GPLX) qua facebook.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2025, Q.T.T.Đ (37 tuổi, trú xã Phước Hậu) muốn có GPLX mô tô để đối phó với lực lượng chức năng khi tham gia giao thông nên nhờ V.N.N (38 tuổi, trú xã Phước Hữu) tìm mua bằng giả. Thông qua facebook, V.N.N đặt mua một GPLX hạng A1 mang tên Q.T.T.Đ với giá 900.000 đồng.

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Hai đối tượng rao bán giấy phép lái xe qua mạng xã hội Facebook. Ảnh: Công an xã Phước Hậu.

Sau giao dịch đầu tiên, nhận thấy việc kiếm lời dễ dàng, hai người tiếp tục nhận làm trung gian đặt mua GPLX giả cho những người có nhu cầu nhưng không muốn học, thi sát hạch. Các đối tượng quảng cáo chỉ cần cung cấp ảnh 3x4 cm và bản photocopy căn cước công dân, không cần học, không cần thi, khoảng 10 ngày sẽ nhận bằng. Giá bán là 1,5 triệu đồng đối với GPLX hạng A1 và 1,8 triệu đồng đối với hạng A.

Làm việc với cơ quan công an, V.N.N khai đã cùng Q.T.T.Đ môi giới đặt mua tổng cộng 20 GPLX giả qua facebook, thu lợi bất chính khoảng 8,3 triệu đồng.

Công an đã thu giữ 14 GPLX mô tô giả và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Công an xã Phước Hậu khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng GPLX giả dưới bất kỳ hình thức nào; cảnh giác với các quảng cáo "làm bằng không cần thi", "bao đậu" trên mạng xã hội và chỉ đăng ký học, sát hạch, cấp GPLX tại các cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #làm giả giấy phép lái xe #điều tra #Công an xã Phước Hậu

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