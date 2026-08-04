Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khảo sát về Giải thưởng Sao Vàng đất Việt

TPO - Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai chương trình khảo sát doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá mức độ tác động của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình tổ chức và các hoạt động đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Cơ quan thường trực Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, vừa triển khai chương trình khảo sát doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Thời gian tiếp nhận khảo sát đợt 1 là trước ngày 15/8/2026.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, sau hơn hai thập kỷ triển khai, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã trở thành một trong những chương trình tôn vinh thương hiệu, doanh nghiệp uy tín nhất của Việt Nam.

Chương trình khảo sát về giải thưởng Sao Vàng Đất Việt. Nguồn: HDNTVN

Nhiều doanh nghiệp đã coi việc đạt Giải thưởng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là hoạt động tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ giao cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2003.

Đây là thời điểm để Ban Tổ chức nhìn lại một cách khách quan và toàn diện những giá trị thực sự mà Giải thưởng đã mang lại cho doanh nghiệp, từ đó đánh giá hiệu quả của các hoạt động đồng hành trong suốt thời gian qua.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, Sao Vàng đất Việt cần tiếp tục phát huy vai trò là một nền tảng kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng sâu rộng.

Anh Đặng Hồng Anh nêu rõ, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, nâng cao chất lượng và tính minh bạch của Giải thưởng, đồng thời xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

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Nội dung khảo sát tập trung đánh giá giá trị mà Giải thưởng mang lại đối với doanh nghiệp, bao gồm các tác động về doanh thu, mở rộng thị trường, gia tăng khách hàng và đối tác, nâng cao nhận diện thương hiệu, cũng như hiệu quả của các hoạt động truyền thông, kết nối giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp sau khi được vinh danh.

Đồng thời, khảo sát cũng ghi nhận các đề xuất của doanh nghiệp đối với hệ thống tiêu chí bình chọn, các hạng mục giải thưởng, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, đào tạo và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt trong thời gian tới.

Thông tin do doanh nghiệp cung cấp được bảo mật, chỉ sử dụng phục vụ nghiên cứu và hoàn thiện Giải thưởng. Kết quả được công bố dưới dạng tổng hợp; không công bố dữ liệu riêng lẻ nếu chưa có sự đồng ý của doanh nghiệp.

Thư ngỏ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.