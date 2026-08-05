Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Biển Đông hình thành bão số 3, hướng di chuyển lạ

Nguyễn Hoài

TPO - Rạng sáng nay (5/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, là cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế Kujira (do Nhật Bản đặt, nghĩa là Cá voi). Cơn bão này sẽ ngược hướng đông đông bắc, trái với hướng đi thường thấy của các cơn bão trên Biển Đông.

Vào 4 giờ sáng nay (5/8), tâm bão trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Những giờ qua, cơn bão này di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10km/h.

Do tương tác với bão Dolphin, ngày và đêm nay, bão Kujira sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc, đi vào khu vực phía tây bắc của đảo Luzon và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm 6/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc, đi ngang qua đảo Luzon suy yếu thành một vùng áp thấp.

bao-so-3.png
Bão số 3 hình thành trên Biển Đông đêm qua.

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Việc bão số 3 di chuyển theo hướng đông đông bắc, quay ngược về đảo Luzon của Philippine và suy yếu rất nhanh là do tác động của hiệu ứng bão đôi, xảy ra khi hai xoáy thuận nhiệt đới cùng tồn tại trong một khu vực biển trong cùng khoảng thời gian và có sự tương tác lẫn nhau.

Trong khí tượng học, hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng Fujiwhara, theo tên nhà khí tượng Nhật Bản Sakuhei Fujiwhara, người đã mô tả hiện tượng này từ đầu thế kỷ XX.

anh-man-hinh-2026-08-05-luc-062428.png
Bão Dolphin vẫn đang giữ cường độ rất mạnh.

Trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bão Dolphin vẫn thể hiện sức mạnh của một cái heo “quái vật” khi bất ngờ mạnh trở lại vào chiều 4/8, sau chu kỳ thay thành mắt bão.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào sáng sớm nay, bão đang duy trì cường độ cấp 14-15, giật cấp 17, với vùng ảnh hưởng vô cùng rộng lớn.

Bão sẽ tiếp tục hành trình di chuyển về hướng tây, dự kiến quét qua gần khu vực đảo Okinawa (Nhật Bản) vào cuối tuần này, sau đó chuyển hướng tây tây bắc, hướng thẳng vào đất liền Trung Quốc vào đầu tuần tới với sức mạnh không suy yếu đi nhiều.

Nguyễn Hoài
#Bão Kujira #bão số 3 năm 20226 #bão Biển Đông #bão Dolphin

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe