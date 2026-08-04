Hoài Lâm giờ ra sao

TPO - Hoài Lâm từ bỏ hào quang ở showbiz Việt để hoạt động theo con đường nhẹ nhàng và ít áp lực cạnh tranh. Nam ca sĩ vẫn chạy show đều và khai thác hiệu quả doanh thu nhạc số.

Hoài Lâm đã tìm thấy niềm vui cho riêng mình khi chăm chỉ chạy show ở phòng trà, thường xuyên tổ chức các buổi livestream để hát - giao lưu cùng khán giả. Từ những sân khấu biểu diễn, ê-kíp của nam ca sĩ ghi hình các tiết mục và phát hành lên các nền tảng để tối ưu doanh thu. Con đường của Hoài Lâm hiện tại thể hiện rõ một điều, dù rơi vào hoàn cảnh nào, giọng hát của Hoài Lâm vẫn được đông đảo khán giả yêu mến.

Thực tế, những người trong cuộc tiết lộ Hoài Lâm vẫn được vài ê-kíp tìm đến, với mong muốn gầy dựng lại sự nghiệp đỉnh cao cho ca sĩ. Từ nền tảng fan hùng hậu và giọng hát có chất riêng, Hoài Lâm đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở nhạc Việt nếu chuẩn hóa quy trình làm nhạc và đầu tư truyền thông. Tuy nhiên, lựa chọn của Hoài Lâm là làm nghề theo bản năng, không gánh lấy áp lực phải có ca khúc hit và nổi tiếng trên thị trường.

Hình ảnh mới của Hoài Lâm.

Mới đây, nam ca sĩ gây chú ý khi đổi nghệ danh sang Tlam. Trước đó, Hoài Lâm nhiều lần khiến thị trường nhạc Việt xôn xao vì thông báo đổi nghệ danh, từ Young LuuLi, Yun Tulo đến Nguyễn Tuấn Lộc. Theo từng dấu mốc Hoài Lâm thay đổi, khán giả nhận định có thể nam ca sĩ muốn "đập đi xây lại". Song, thực tế là Hoài Lâm chỉ thay đổi nghệ danh theo dự án. Còn ngay lúc này, cái tên Hoài Lâm vẫn duy trì và giúp nam ca sĩ kiếm tiền đều.

Hoài Lâm vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các phòng trà lớn ở TPHCM. Nam ca sĩ cũng thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu theo concept nhạc ballad, pop ballad. Ở đó, thứ thuyết phục khán giả chi tiền mua vé là giọng hát. Và Hoài Lâm, sau nhiều năm làm nghề vẫn là giọng hát ballad được yêu mến ở thị trường Việt.

Hoài Lâm nắm trong tay kênh YouTube tăng trưởng lượt xem (view) và lượng người theo dõi (subscriber) ổn định. Gần nhất, nam ca sĩ phát hành sân khấu live Thư tình em gái, hút 20.000 view sau 4 ngày. 10 ngày trước, nam ca sĩ tung bản live của Ai gánh cuộc đời trầm luân, hiện hút hơn 100.000 view.



Giọng ca sinh năm 1995 vẫn phát hành sản phẩm mới đều đặn. Điển hình như Khuất duyên, phiên bản Lyrics MV ra mắt từ 2 tháng trước, hút gần 800.000 view. Với sản phẩm mới, Hoài Lâm không truyền thông cho đa nền tảng, nhưng anh có lượng fan "cứng" khá hùng hậu và nhiều người vẫn tự tìm tới nam ca sĩ.

Những bản ghi hình sân khấu, phát hành lên YouTube của Hoài Lâm hút từ hàng chục nghìn đến vài trăm nghìn view. Ngay cả khi nam ca sĩ hát Tân cổ - Má thương con hoài, cùng nghệ sĩ Thanh Hằng - thu về gần 3 triệu view. Giọng ca Hoa nở không màu mở thêm kênh Tuấn Lộc Music, cũng thu về lượng view rất cao từ việc đăng tải nhạc mới hoặc sân khấu cover.

Hoài Lâm ưu tiên phát triển con đường của một giọng ca cover đình đám và tạo nên các sân khấu live có sức hút. Đứng sau giọng ca sinh năm 1995 là ê-kíp để khai thác, tối ưu nội dung trên nền tảng YouTube.



Ca sĩ Quang Lê từng tiết lộ kiếm về khoảng 400 triệu đồng mỗi tháng từ YouTube. Với sức hút từ 2 kênh Hoài Lâm Official và Tuấn Lộc Music, đối chiếu từ Quang Lê, nam ca sĩ sẽ "bỏ túi" khoản tiền không nhỏ. Đó là lý do Hoài Lâm không cần sự hào nhoáng và không chịu áp lực cạnh tranh trên thị trường nhưng nam ca sĩ vẫn ổn.