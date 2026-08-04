Người đàn ông bị đâm thủng ruột khi đang ăn nhậu, camera ghi lại toàn bộ vụ việc

TPO - Khi đang ngồi nhậu với hai người bạn, ông Trần Phương Nam ở xã Tân Gianh (Quảng Trị) bị một người đàn ông đi từ ngoài vào, bất ngờ chụp lấy một vật nhọn trên chiếu nhậu đâm thủng bụng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ngày 4/8, ông Trần Phương Hải cho biết, đang túc trực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để chăm sóc anh trai là ông Trần Phương Nam, người vừa bị đâm trọng thương khi đang ngồi ăn nhậu cùng bạn.

Theo ông Hải, vụ việc xảy ra vào chiều 31/7 tại một ngôi nhà ở thôn Phù Ninh, xã Tân Gianh. Sau khi bị tấn công, ông Nam được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị cấp cứu rồi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để phẫu thuật.

Người nhà cho biết các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị thủng ruột, tổn thương nặng vùng bụng và đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Người đàn ông vừa ngồi xuống thì chụp ngay vật nhọn trên chiếu nhậu.

Theo hình ảnh từ camera an ninh do gia đình cung cấp, thời điểm xảy ra vụ việc có ba người đang trải chiếu ngồi ăn nhậu trên nền nhà. Một người nằm nghỉ, còn ông Nam và một người khác vẫn tiếp tục ngồi nhậu.

Thời điểm đó, một người đàn ông mặc quần dài, áo phông bước vào khu vực chiếu nhậu. Theo hình ảnh ghi lại, những người có mặt không có biểu hiện xảy ra mâu thuẫn hay xô xát với người này.

Người đàn ông đi vòng qua hai người kia rồi đến ngồi sát ông Nam. Chỉ ít giây sau khi ngồi xuống, người này bất ngờ cầm một vật nhọn (nghi là chiếc kéo) đặt trong một chiếc đĩa trên bàn nhậu và đâm mạnh vào vùng bụng ông Nam.

Người đàn ông dùng vật nhọn bất ngờ đâm vào bụng ông Nam khiến mọi người không kịp phản ứng.

Khi người này tiếp tục có động tác định đâm thêm lần nữa, ông Nam đã kịp đứng bật dậy né tránh. Hai người còn lại lập tức lao vào can ngăn, khống chế, chấm dứt hành vi tấn công.

Theo gia đình, toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Gia đình cũng đã gửi đơn trình báo cùng đoạn video đến cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.