Đâm bạn nhậu vì bực tức khi thấy trêu chủ quán

TPO - Mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông 44 tuổi ở Đà Nẵng bất ngờ lấy dao trong cốp xe kề vào cổ rồi đâm vào ngực bạn nhậu khiến người này trọng thương.

Ngày 14/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Hùng (SN 1981, trú phường Hương Trà) để điều tra về hành vi “Giết người”.

878f89b7398fb5d1ec9e-496.jpg
Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Hùng. Ảnh CA

Kết quả điều tra xác định, ngày 24/6, ông Trần Văn Hùng cùng ông Nguyễn Văn L. (SN 1983) và ông Nguyễn Hồng S (SN 1970) ngồi nhậu từ chiều đến tối tại hai địa điểm khác nhau. Cả nhóm đã uống lượng lớn bia trước khi phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 21 giờ, trong lúc nhậu tại quán Thuỷ trên QL40B, ông Hùng bực tức vì cho rằng ông L. trêu ghẹo chủ quán. Trong phút nóng giận, ông Hùng mở cốp xe lấy hai con dao đôi, quay lại bàn nhậu và bất ngờ kề dao vào cổ rồi đâm vào ngực phải ông L., khiến nạn nhân bị thương tích 13%.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
