Khai trương cơ sở 2 BV Phụ sản Trung ương: Nhiều kỹ thuật chuyên sâu sẽ được triển khai

TPO - Không chỉ giải quyết bài toán quá tải, Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương còn được kỳ vọng trở thành nền tảng phát triển các kỹ thuật y học hiện đại. GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ với phóng viên về những mục tiêu và định hướng của cơ sở mới ngay trong ngày đầu vận hành.

Thưa Giáo sư, việc đưa Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào hoạt động có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển của bệnh viện?

Đây là một dấu mốc rất quan trọng. Việc vận hành Cơ sở 2 không đơn thuần là mở thêm một địa điểm khám chữa bệnh mà là bước mở rộng năng lực toàn diện của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trong nhiều năm qua, số lượng người bệnh luôn ở mức rất cao, trong khi quỹ mặt bằng của cơ sở hiện hữu còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến khả năng phát triển các chuyên ngành sâu.

Cơ sở mới sẽ giúp chúng tôi vừa giảm áp lực tiếp nhận người bệnh, vừa có điều kiện đầu tư bài bản cho các lĩnh vực mũi nhọn như y học bào thai, ung thư phụ khoa, di truyền học, xét nghiệm gen, tế bào gốc, sàng lọc trước sinh và nhiều kỹ thuật hiện đại khác. Đây sẽ là nền tảng để bệnh viện phát triển theo hướng trung tâm sản phụ khoa chuyên sâu, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngay trong những ngày đầu hoạt động, bệnh viện đã chuẩn bị những gì để người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất?

Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến nguồn nhân lực và quy trình vận hành. Toàn bộ khu khám bệnh, điều trị nội trú, phòng sinh, phòng mổ và hệ thống cận lâm sàng đều sẵn sàng phục vụ ngay từ ngày đầu tiên.

Đặc biệt, trong tuần đầu đưa cơ sở vào hoạt động, tất cả người dân đến khám đều được miễn phí chi phí khám bệnh. Các khoản chi cho xét nghiệm, thủ thuật hoặc phẫu thuật sẽ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Những ngày đầu, bệnh viện tập trung triển khai đầy đủ các dịch vụ sản phụ khoa cơ bản, đồng thời từng bước mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu khi hệ thống vận hành ổn định.

Ngày 4/8, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương chính thức đưa Cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của bệnh viện, mở rộng năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Trong ngày khai trương cơ sở 2 đã có rất đông bệnh nhân đến khám.

Quy mô tiếp nhận người bệnh của Cơ sở 2 được tính toán như thế nào trong giai đoạn đầu?

Giai đoạn đầu, chúng tôi bố trí 300 giường điều trị nội trú và dự kiến tiếp nhận khoảng 500 lượt khám mỗi ngày.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là quy mô bước đầu. Với diện tích gần 6 ha, bệnh viện đã có kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tiếp theo lên khoảng 1.000 giường bệnh. Không gian hiện nay đủ điều kiện để phát triển lâu dài, tạo môi trường khám chữa bệnh rộng rãi và thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Chúng tôi cũng mong người dân góp ý trong quá trình sử dụng dịch vụ để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ.

Một cơ sở mới đi vào hoạt động thường đặt ra bài toán về nhân lực. Bệnh viện đã giải quyết vấn đề này ra sao?

Chúng tôi xác định chất lượng chuyên môn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, đội ngũ được điều động về Cơ sở 2 đều là các giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm.

Trong khi đó, Cơ sở 1 vẫn duy trì đầy đủ hoạt động khám, cấp cứu và điều trị như hiện nay. Hai cơ sở được vận hành theo mô hình thống nhất, cùng sử dụng chung hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng. Người bệnh sẽ được hưởng chất lượng điều trị đồng đều dù khám ở bất kỳ cơ sở nào.

Việc phân bổ nhân lực được tính toán trên cơ sở lưu lượng người bệnh thực tế để bảo đảm hiệu quả hoạt động của cả hai cơ sở.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành thăm khám cho người bệnh tại cơ sở 2.

Cơ sở vật chất và hệ thống thiết bị tại Cơ sở 2 có những điểm nổi bật gì?

Toàn bộ hệ thống trang thiết bị được đầu tư mới, chủ yếu sản xuất trong giai đoạn 2025-2026, đáp ứng yêu cầu của các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện đại.

Riêng dự án đầu tư 300 giường bệnh có tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, cùng khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn vốn phát triển của bệnh viện để bổ sung thiết bị. Nhờ đó, Cơ sở 2 được trang bị đồng bộ từ hệ thống khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đến các phòng mổ và khu điều trị hiện đại.

Đây là điều kiện rất quan trọng để triển khai những kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây còn gặp nhiều hạn chế do điều kiện hạ tầng.

Một trong những kỳ vọng lớn nhất của người dân là giảm tình trạng quá tải tại cơ sở chính. Ông đánh giá tác động của Cơ sở 2 như thế nào?

Giảm quá tải chắc chắn là mục tiêu đầu tiên. Chúng tôi hiểu rằng trong nhiều năm qua đã có không ít người bệnh phải chờ đợi lâu hoặc điều trị trong điều kiện chật hẹp do số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng đáp ứng.

Khi Cơ sở 2 đi vào hoạt động, áp lực này sẽ được chia sẻ đáng kể. Người bệnh sẽ có thêm lựa chọn với không gian khám chữa bệnh rộng rãi, điều kiện điều trị tốt hơn và quy trình phục vụ thuận tiện hơn.

Quan trọng hơn, việc có thêm quỹ mặt bằng sẽ giúp bệnh viện đầu tư các khu điều trị chuyên biệt, chẳng hạn như điều trị ung thư phụ khoa hay phát triển hệ thống xạ trị ngay tại bệnh viện trong tương lai, thay vì phải phối hợp với các đơn vị khác như hiện nay.

Hệ thống máy móc hiện đại tại cơ sở 2.

Bệnh viện đã được Bộ Y tế phê duyệt hơn 2.200 danh mục kỹ thuật chuyên môn tại Cơ sở 2. Điều này mở ra những cơ hội gì?

Đây là điều kiện rất thuận lợi để Cơ sở 2 triển khai đồng bộ các dịch vụ chuyên môn ngay từ đầu. Danh mục được phê duyệt bao phủ hầu hết các lĩnh vực thế mạnh của bệnh viện, từ quản lý thai kỳ, chẩn đoán trước sinh, phẫu thuật sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, điều trị vô sinh hiếm muộn đến chăm sóc trẻ sơ sinh và các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu.

Khi hạ tầng, thiết bị và nguồn nhân lực cùng được đầu tư đồng bộ, chúng tôi có thể phát triển nhanh hơn các kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng điều trị và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người bệnh.

Để đáp ứng mục tiêu phát triển trong tương lai, công tác đào tạo đội ngũ sẽ được chú trọng như thế nào, thưa Giáo sư?

Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn là một trong những trung tâm đào tạo lớn của cả nước trong lĩnh vực sản phụ khoa. Chúng tôi thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục, chỉ đạo tuyến và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ tại bệnh viện.

Song song với việc cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài để tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến, bệnh viện cũng tăng cường đào tạo trong nước nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của cả hai cơ sở.

Là bệnh viện tuyến cuối, chúng tôi thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh khó từ các địa phương chuyển lên. Vì vậy, đầu tư cho nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt, song hành với đầu tư hạ tầng và trang thiết bị.

Ông kỳ vọng gì về vai trò của Cơ sở 2 trong những năm tới?

Tôi kỳ vọng Cơ sở 2 sẽ trở thành trung tâm khám chữa bệnh chuyên sâu về sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản của khu vực phía Bắc, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao thuận lợi hơn.

Quan trọng hơn, cơ sở mới sẽ tạo nền tảng để Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát triển những kỹ thuật hiện đại ngang tầm quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế bệnh viện đầu ngành, mang đến chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn cho người bệnh.

Cảm ơn Giáo sư!